[L'industrie c'est fou] Le constructeur de moto Curtiss ne fait pas de compromis avec son premier modèle de série

Le constructeur de motos haut-de-gamme Curtiss (que l'on compare souvent à Tesla) a dévoilé son premier modèle de moto électrique de série. Baptisé The «One» (l'Unique) elle n'a rien à envier à un prototype, avec un design futuriste. Avant The One, Curtiss avait forgé son style avec les concepts Zeus en 2018 et la Curtiss Hadès l’année suivante, aux fortes influences steampunk.

Quelques caractéristiques techniques

L’engin offre une puissance de 277 chevaux et un couple de 369 Nm. Son cadre est en aluminium et on peut observer que son centre de gravité est plutôt bas. Elle est dotée de suspensions RaceTech réglables, des freins Beringer avec des disques 4D. Le jantes mesurent 19 pouces et sont disponibles en version carbone.

Le carter monocoque accueille la batterie du véhicule. Une géométrie entièrement réglable permet au pilote de modifier son expérience de conduite selon ses goûts. Le véhicule pèse environ 190 kilos, batterie incluse.

La One propose une conduite sans changement de vitesse ni embrayage. A la place, l'équipe a introduit une connexion directe entre le poignet et la réserve de couple. Les équipes de conception commentent : « La capacité de commander avec précision une puissance liquide-fluide avec une seule entrée du poignet doit être expérimentée pour être crue. »

Déclinaison en deux modèles pour production limitée

Deux modèles sont proposés. La Curtiss 2021 Glenn H. Curtiss Founders Edition, produite à la main est vendue en seulement 15 exemplaires à 115 000 dollars l’unité. Cette première édition sera disponible à partir de l’été 2021. Le modèle classique est quant à lui moins cher, à 89 000 dollars et également produit à la main à 100 exemplaires par an. Il sera disponible à la fin de l’année 2021.