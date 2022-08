[L'industrie c'est fou] Le club de Manchester City va proposer une écharpe connectée à ses supporters

Qui du FC Barcelone ou de Manchester City remportera le match caritatif organisé ce mercredi 24 août ? Une question qui taraude les fans de football, alors que les compétitions européennes reprennent peu à peu. Pour cette nouvelle saison, le Norvégien Eric Haaland ne sera en tout cas pas le seul atout de l'emblématique club britannique. Celui-ci a en effet récemment présenté un outil inédit qui devrait l'aider à se rapprocher de ses supporters les plus fidèles : une écharpe connectée.

Conçue par le géant américain des réseaux Cisco, l'un des sponsors officiels des Citizens, cette étole bleu et blanc pourra récolter une flopée de données grâce à ses multiples capteurs. Température, fréquence cardiaque, mouvements et même circulation du sang : les passionnés du ballon rond seront analysés sous toutes les coutures afin d'en apprendre plus sur leurs ressentis durant les matchs. «Depuis plus de 100 ans, l’écharpe est le symbole ultime de la passion du football. Elle a vu les hauts et les bas et capture le sang, la sueur et les larmes des fans, semaine après semaine», rappelle le club sur son site internet.

Matchday can be a ???? of emotions for #ManCity fans!



The @Cisco Connected Scarf plans on capturing them all to bring fans closer to the game than ever before ????



Find out more ???? — Manchester City (@ManCity) July 27, 2022

Un objectif flou

Afin de tester ce nouveau produit dérivé, six spectateurs ont été invités à assister à une partie de leur équipe préférée, revêtus dudit foulard. Au cours des 90 minutes règlementaires, les responsables de l'expérimentation ont ainsi identifié 120 moments-clés, ce qui leur a permis de « voir comment la véritable passion se manifeste à travers des moments de joie, de nervosité, de tension et d'excitation ».

Si Manchester City et Cisco expliquent vouloir « comprendre mieux que jamais les supporters » et « le rôle du sport dans nos vies », ils ne détaillent pas spécifiquement le sort des données récoltées. Seront-elles utilisées pour mener des études ou pour développer des services personnalisés ? Comment seront-elles protégées ? Les propriétaires des écharpes y auront-ils accès ? Des préoccupations légitimes qui pourraient, in fine, empêcher le club d'atteindre son but.