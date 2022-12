[L'industrie c'est fou] Le bain au café qui donne envie de boire la tasse

Qui a dit que le café n’était fait que pour être bu ? Sûrement pas la société japonaise Alps Coffee Lab. Depuis octobre 2022, elle commercialise un sachet de café à verser dans son bain. Une fois le produit sorti de son emballage, son arôme se libère dans l’eau et celle-ci prend sa couleur. Une teinte brune marronnasse qui ne donnera peut-être pas très envie au baigneur de s’y plonger au premier abord mais, s’il décide finalement de s'immerger, sa peau le remerciera.

Les Japonais ont déjà pu tester le produit dans des bains publics situés aux quatre coins de l'archipel.



«Ce sera une expérience merveilleuse et irrésistible pour les amoureux du café», assure Yoshito Kurihara, de l’entreprise Alps Coffee Lab. «L'huile provenant des grains de café moulus fera apprécier aux baigneurs la sensation d’une peau plus douce après un bain chaud», poursuit-il. Le café, utilisé dans de nombreux produits de beauté, est effectivement connu pour ses vertus exfoliantes et anti-âge en raison, notamment, de sa forte teneur en antioxydants. La caféine serait elle aussi très bénéfique pour stimuler la pousse des cheveux et lui redonner de la brillance.

Les bains publics japonais l'ont déjà adopté

Pour faire connaître aux curieux son petit sachet de 140 grammes, vendu 550 yens (3,85 euros), la marque a organisé en octobre 2022 des événements dans 17 bains publics à travers le Japon. Elle travaille d'ailleurs depuis 2020 avec un établissement situé à Matsumoto, au centre de l’archipel, dans le but de fournir aux clients un bain aromatisé au café quatre à cinq fois par mois.

Le torréfacteur espère que ceux qui auront testé ce bain insolite voudront reproduire l’expérience chez eux. Et pour ceux dont le café n’est pas la tasse de thé, il existe, en France cette fois-ci, un «spa à la bière» pour buller dans un mélange de houblon, de malt et de levure, une bouteille à la main.