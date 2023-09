[L’industrie c’est fou] Largués depuis des drones, ces robots en origami peuvent changer de forme

Les scientifiques à l’origine de ces robots devaient être des experts en fabrication d’avions ou de cocottes en papier lorsqu’ils étaient plus jeunes ! Ils ont créé de petits dispositifs électroniques qui, grâce à leur design en origami, peuvent se replier sur eux-mêmes pour modifier leur descente lorsqu’ils sont largués depuis un drone. De quoi collecter de manière plus précise des données atmosphériques à différentes altitudes… Après s’être arraché les cheveux en tentant de reproduire l’origami !

«Nous combinons le pliage Miura, qui s'inspire des motifs géométriques des feuilles, avec la récupération d'énergie et de minuscules actionneurs pour permettre à nos structures d'imiter le vol de différents types de feuilles en plein air», explique Vikram Iyer, l’un des auteurs de l’étude publiée dans la revue Science Robotics le 13 septembre, cité dans un communiqué de l’Université de Washington (États-Unis). Ces «microfliers» de 414 milligrammes sans batterie disposent d’un microcontrôleur programmable, d’une balise Bluetooth, d’un circuit de collecte d'énergie solaire, d’un capteur de pression pour estimer l'altitude et d’un capteur de température.

«Lorsqu'elle est dépliée, notre structure d'origami tournoie, comme une feuille d'orme. Mais le passage à l'état plié modifie le flux d'air autour d'elle et permet une descente stable, comme la chute d'une feuille d'érable» a poursuivi Vikram Iyer. D’après l’Université de Washington, les tests effectués ont démontré qu’elle pouvait parcourir une distance de 98 mètres et transmettre des données via le Bluetooth jusqu’à 60 mètres de distance. Dans le futur, les scientifiques travailleront à ce qu'elle puisse se redéployer après s’être pliée pour permettre un atterrissage plus précis en cas de vents violents.