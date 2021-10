[L'industrie c'est fou] Lamborghini reconstruit à l'identique un de ses modèles mythiques

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Lamborghini La Lamborghini Countach LP 500 s'offre à nouveau aux yeux du monde, 47 ans après sa disparition.

Considéré comme la matrice du style Lamborghini, la Countach LP 500, concept car présenté au salon de Genève 1971, est d'autant plus mythique que son unique exemplaire a été détruit lors d'un crash test en 1974. Même s'il a fortement influencé les futurs modèles de la marque, il n'en restait donc plus aucune trace physique... jusqu'à aujourd'hui.

La marque sportive italienne s'est lancée en 2017 dans un projet fou, à la demande d'un riche collectionneur : reconstruire un exemplaire du véhicule. Et elle a tenu son pari : une copie quasi parfaite de la Countach LP 500 originelle a été présentée au Concours d'élégance de Villa d'Este, du 1er au 3 octobre, au bord du lac de Côme en Italie.

Un travail d'enquête approfondi

25 000 heures de travail ont été nécessaires pour recréer le spectaculaire véhicule. Les ingénieurs du pôle "véhicules historiques" de la marque ont dû mener l'enquête, en travaillant à partir de la documentation d'époque (croquis, comptes-rendus de réunions, fiches d'homologation) et de photos du modèle original. Ils ont aussi recueilli les témoignages de salariés ayant travaillé sur le projet.

Le châssis et la carrosserie ont été recréés via des méthodes combinant artisanat et technologies numériques. Pour les composants mécaniques, des pièces de rechange Lamborghini d'origine ou des composants restaurés de l'époque ont été utilisés, ou à défaut, des pièces ont été entièrement reconstruites. Le manufacturier italien Pirelli s'est lui chargé de reconstruire les pneumatiques du modèle d'époque. Les archives du chimiste PPG ont été ouvertes pour déterminer avec précision la couleur du modèle d'époque, un jaune nommé "Giallo Fly Speciale".

On ne sait pas combien le client de Lamborghini a dû débourser pour s'offrir ce modèle unique, mais le résultat est à la hauteur de l'investissement : impressionnant.