[L'industrie c'est fou] La Toyota Mirai bat un record mondial d'autonomie pour une voiture à hydrogène

© Toyota Il faut aujourd'hui débourser près de 70 000 euros pour s'offrir une Toyota Mirai.

Record battu pour Toyota. L'une de ses Mirai a parcouru plus de 1 000 kilomètres avec un seul plein le 26 mai, alors que jamais une voiture à hydrogène n'avait franchi ce cap symbolique. Cette performance s'est déroulée dans le cadre du « Paris de l'hydrogène », un événement organisé sur le Champ-de-Mars du 20 au 30 mai. La voiture est partie d'Orly et a sillonné les routes du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire avant de terminer sa course devant la Tour Eiffel. La consommation moyenne d’hydrogène pour l’ensemble du périple s’est limitée à 0,55 g/km et l'énergie utilisée provenait intégralement d'une filière verte.

Des coûts encore élevés

Pour effectuer ce parcours d'une longueur totale de 1 003 kilomètres, quatre conducteurs se sont relayés. Parmi eux figurait notamment Victorien Erussard, fondateur d'Energy Observer, un catamaran à hydrogène qui a fait le tour du monde. Ce bateau est d'ailleurs à l'origine d'EODev, la société qui a récemment illuminé la Tour Eiffel grâce à de l'énergie l'hydrogène. « Cette aventure zéro émission montre que rien n’est impossible et que la mobilité hydrogène d’aujourd’hui est bien là ! », a déclaré l'entrepreneur malouin à travers un communiqué du constructeur japonais.