[L’industrie c’est fou] La tête dans le guidon, un ingénieur façonne un vélo aux roues carrées

Rien n’arrête Sergii Gordieiev. Le vidéaste se lance les défis les plus fous depuis l’ouverture de sa chaîne Youtube The Q en 2017. Nous vous avions parlé de son hoverboard doté de pneus de Formule 1 ou de son costume géant de Lego en carton, voici son vélo aux roues carrées. Il ne s’agissait pas pour cet ingénieur de façonner une œuvre d’art contemporain, mais bien de concevoir un deux-roues fonctionnel. Dans une vidéo postée le 9 avril qui cumulait plus de 5 millions de vues une semaine plus tard, Sergii Gordieiev détaille étape par étape son processus de fabrication. Le tout est filmé avec précision et rythme et l'absence de commentaire permet d'apprécier les sons des diverses machines employées à la manière d'une vidéo ASMR.

L'ingénieur s’est d’abord procuré de l’acier qu’il a découpé en plusieurs parties. Il les a ensuite soudées ensemble pour obtenir un cadre de forme carrée. Il a par la suite percé des trous pour y placer les tiges sur lesquelles il a fixé les plateaux. Sergii Gordieiev s’est de nouveau emparé de sa perceuse pour créer des trous dans le cadre et y placer les rayons de l’engin qu’il a reliés à un moyeu.

Adieu la discrétion

Après quoi, le vidéaste a peint son cadre à l’aide d’une bombe de peinture aérosol. Puis, il a relié deux chaînes entre elles et les a enveloppées d’un pneu, auparavant découpé aux bonnes dimensions. Le tout a été ensuite monté sur le cadre sur lequel ont été installées deux petites roues pour permettre à la chaîne de tourner plus facilement. Après avoir camouflé ce mécanisme grâce à un cadre noir accroché sur la partie extérieure de la roue, Sergii Gordieiev a fixé ses roues insolites sur son vélo.

On le voit ensuite tester son invention dans les allées d’un parc. Le tout semble parfaitement fonctionner même si la bécane se meut dans un certain fracas métallique. La bicyclette en béton qu’avait confectionnée l’équipe de la chaîne Youtube Play To DIY en mai 2022 se révélait plus discrète, malgré ses 134,5 kilos !