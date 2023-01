[L'industrie c'est fou] La Sunswift 7 devient la voiture solaire la plus rapide sur 1 000 kilomètres en une seule charge

© University of New South Wales 2019

Une nouvelle performance a fait son entrée au Guinness World Record : en Australie, la voiture solaire Sunswift 7 a parcouru, dimanche 18 décembre 2022, 1 000 kilomètres en moins de douze heures et ce, en une seule charge. Un communiqué de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud (Australie), dont une équipe d’ingénieurs a conçu le véhicule, précise que la Sunswift a réalisé un temps exact de 11 heures 52 minutes et 8 secondes sur le circuit de l’Australian Automotive Research Centre. «Cela équivaut à une vitesse moyenne de 85 kilomètres/heure», a-t-elle indiqué.

Au cours des 240 tours qu'elle a réalisée, la voiture ne s’est arrêtée que de rares fois pour permettre aux chauffeurs de se relayer ou de changer un pneu. Un problème au niveau de la batterie a toutefois nécessité que la Sunswift interrompe sa course plus longuement et a donné de sacrées sueurs froides aux ingénieurs. «Le règlement de l'épreuve stipulait que la Sunswift 7 ne pouvait pas rester à l'arrêt plus de 15 minutes d'affilée. Il a fallu 14 minutes et 52 secondes à l'équipe pour résoudre le problème et reprendre la piste», explique l’université.

Poids plume et design aérodynamique

Ce nouvel exploit n’est pas si étonnant puisque l'établissement planche sur des véhicules solaires depuis 1996. Dernière en date, la Sunswift 7, avec son poids plume de 500 kilos, est peu gourmande en énergie. Son design aérodynamique lui permet d’optimiser ses performances et elle dispose d’une faible résistance au roulement. Une recette gagnante pour battre des records mais moins pour envisager une commercialisation dans le futur. Richard Hopkins, ancien chef des opérations pour l’écurie de Formule 1 Red Bull Racing et responsable de l’équipe Sunswift Racing, détaille : «La Sunswift 7 ne sera, dans le futur, pas une voiture de série, car nous avons fait des compromis sur le confort et que son coût est prohibitif. Mais nous avons montré que si nous voulons rendre les voitures plus efficaces, plus durables et plus respectueuses de l'environnement, c'est possible.»

Plusieurs constructeurs ambitionnent, eux, de produire des voitures solaires à grande échelle. En décembre 2022, la start-up néerlandaise Lightyear a été la première entreprise au monde à lancer la production d'un tel engin. Mais, en raison du prix astronomique de la Lightyear 0, 250 000 euros, peu de personnes auront dans l'immédiat la chance de se déplacer grâce à l'énergie solaire.