[L'industrie c'est fou] La start-up Parallel Systems veut faire oublier les trains avec ses wagons autonomes

© Parallel Systems La start-up Parallel Systems a développé un plateforme électrique et autonome pour transporter les wagons.

L’heure est-elle venue pour les wagons de rouler de leur propre chef ? Trois anciens ingénieurs de l’entreprise américaine SpaceX se sont réunis pour fonder la start-up Parallel Systems avec la volonté de bouleverser le transport ferroviaire, comme leur ancien employeur l'a fait avec ses lanceurs réutilisables. Leur initiative part d'un constat : « Les trains deviennent de plus en plus longs pour des enjeux d'économies d'échelle, témoigne le CEO de Matt Soule auprès du site Ars Technica. Mais où garer des trains aussi longs ? La réponse est : "dans peu d'endroits". »

Pour raccourcir la taille des trains, Parallel Systems propose donc la solution suivante : une plateforme électrique et autonome. Et voilà les wagons émancipés des locomotives. Ainsi libérés et délivrés, ils pourront parcourir une ligne et acheminer leur cargaison dans des lieux auxquels les trains actuels ne sont pas en capacité d'accéder, assurent les fondateurs de Parallel Systems. L’équipe a même pensé à raccrocher les wagons, pour constituer des convois de 10 à 50 wagons, capables se détacher pour accomplir leurs missions chacun de leur côté.

La plateforme autonome et électrique imaginée par Parallel Systems ressemble à un AGV sur rail. Crédit photo : Parallel Systems.

Réduire le fret routier

Cette invention entièrement électrique pourrait constituer une alternative aux locomotives au diesel avec lesquelles fonctionnent la plupart des trains aux Etats-Unis. Mais peut-être plus encore aux poids lourds, dont le bilan environnemental pose problème, en plein élan de réduction des émissions de CO2 pour limiter le réchauffement climatique. Parallel Systems a pour ambition de limiter le recours aux camions à la seule livraison du dernier kilomètre, en acheminant les marchandises partout par rail grâce sa plateforme.

Encore faut-il que les infrastructures existent pour transporter les marchandises par rail dans des coins reculés... Pour l'heure, Parallel Systems a construit un prototype, qui a été testé sur un circuit fermé de Los Angeles. La start-up est encore loin de l'étape de commercialisation de son super AGV pour wagons, mais a déjà levé 50 millions de dollars et compte 25 employés recrutés auprès des grands noms de la tech nord-américaine, comme Tesla, Google et Uber. Reste à voir si cela sera suffisant pour bouleverser le train-train du transport ferroviaire.