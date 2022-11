[L'industrie c'est fou] La Rimac Nevera atteint 412 km/h, un record pour une voiture électrique de série

Spécialiste des hypersportives électriques, la marque croate Rimac avait déjà fait sensation en août 2021, lorsque sa Nevera avait réussi à parcourir 400 mètres en seulement 8,58 secondes. Ce modèle d'exception affiche désormais un nouveau record au compteur : celui de la voiture électrique de série la plus rapide de la planète. Au cours d'un test réalisé en novembre sur le circuit Automotive Testing Papenburg (Allemagne), célèbre pour ses deux lignes droites de quatre kilomètres, le chef pilote d'essai et de développement du constructeur a atteint un pic à 412 km/h. De quoi écraser la Tesla Model S Plaid qui, dans sa configuration d'usine, n'a encore jamais dépassé les 269 km/h.

Deux millions d'euros... pour une vitesse bridée

Le bolide doit avant tout cette performance à ses quatre moteurs électriques, un pour chaque roue, qui cumulent une puissance de 1 914 ch et 2 360 Nm de couple. Ces engins sont alimentés par une batterie lithium-manganèse-nickel de 730 volts et d'une capacité de 120 kWh, ce qui confère d'ailleurs au véhicule une autonomie de 550 km. L'exemplaire utilisé pour cet exploit a en outre été équipé de pneus Michelin Cup 2R et a été réglé sur son mode de vitesse maximale, inaccessible aux particuliers. Les 150 clients ayant déboursé près de deux millions d'euros pour s'offrir ce joujou n'ont cependant sûrement pas l'occasion de se sentir frustrés: ils peuvent quant à eux foncer jusqu'à 352 km/h.

Quatre ans après avoir été dévoilée à Genève sous le nom C_Two, la Nevera prouve que les hypercars électriques sont tout à fait capables de rivaliser avec leurs équivalents thermiques. Le nouveau modèle de la marque croate a même déjà séduit Nico Rosberg, champion du monde de F1 en 2016. Bien décidé à bénéficier du savoir-faire historique de cette catégorie pour améliorer ses propres résultats, Rimac a même annoncé à l'été 2021 une entrée au capital d'un de ses leaders: le groupe alsacien Bugatti. De là à imaginer une Bugatti Chiron à batteries, il n'y a qu'un pas.