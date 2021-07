[L'industrie c'est fou] La plus petite discothèque du monde dépasse à peine 1 m²

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Doof Shed L'artiste Harry Nathan (à gauche) a imaginé le Doof Shed avec son frère jumeau.

Après presque 16 mois de fermeture, les adeptes des boîtes de nuit vont enfin pouvoir à nouveau se trémousser sur le dancefloor. Mais tous les clubs ne rouvriront hélas pas leurs portes ce vendredi 9 juillet, certains considérant encore trop contraignant le nouveau protocole sanitaire. Si l'épidémie de Covid-19 a complètement ravagé le secteur de la nuit aux quatre coins du globe, quelques courageux n'ont pas baissé les bras et ont continué à innover. En Australie par exemple, deux jumeaux ont inauguré mi-juin la plus petite discothèque de la planète.

Elaboré en quelques heures à partir de plaques de métal, le Doof Shed (littéralement : « la cabane à musique électronique ») mesure 1m88 de haut, 1m53 de long et 0m74 de large. De quoi abriter jusqu'à sept fêtards (pas trop grands), qui bénéficient à l'intérieur d'une sonorisation optimale, des jeux de lumières traditionnels et même d'une mini boule à facettes et d'une machine à fumée.



La deuxième place en Angleterre

Il y a fort à parier que les clients de cette boîte de nuit miniature ont également le droit à une playlist de qualité, l'un des jumeaux à l'origine du projet étant lui-même DJ, chanteur et producteur de musique électro. Harry Nathan vient par ailleurs de signer avec le label français Kitsuné, qui a travaillé avec des groupes à la renommée internationale tels que Phoenix, Parcels ou Two Door Cinema Club. Un succès qui ne l'empêche pas de garder la tête sur les épaules et de penser à tous ceux qui ont gravement souffert de la pandémie : les bénéfices de l'inauguration du Doof Shed ont été reversés à des associations leur offrant un soutien psychologique.

Posé sur roulettes, ce club a vocation à être transporté partout, mais il semble peu probable qu'il fasse le déplacement jusqu'en France. Même si les frontières de l'Australie restent pour l'instant fermées, il est possible de s'inscrire sur le site dédié pour tenter d'y avoir accès. A défaut, vous pourrez toujours vous rabattre sur la deuxième plus petite boîte de nuit de la planète, elle aussi homologuée par le Guinness Book des Records. Installée à Rotherham, près de Manchester (Royaume-Uni), elle mesure pour sa part 2m01 de haut, 1m53 de long et 0m92 de large. Qui a dit que les soirées de folie et le confinement étaient incompatibles ?