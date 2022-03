[L'industrie c'est fou] La plus longue voiture du monde obtient une rallonge

Si, en ces temps de flambée des prix des carburants, vous avez du mal à remplir le réservoir de votre Twingo, imaginez si vous étiez le propriétaire de l'American Dream ! Il s'agit de la voiture la plus longue du monde, un record certifié par le Guinness Book. Cette limousine construite à partir de six Cadillac en 1986 à Burbank (Californie) mesure pas moins de 30 mètres de long !

Jay Ohrberg en est à l'origine. Son nom ne vous dit rien mais vous connaissez les créations de cet ancien cascadeur reconverti en mécanicien de l'extrême. La DeLorean de Retour vers le futur, c'est lui ; la Grand Torino rouge et blanche de Starsky et Hutch, encore lui. Et donc, Jay Ohberg devait s'ennuyer dans les années 90 puisqu'il s'est dit qu'il serait une bonne idée de créer ce monstre automobile capable de transporter... 75 passagers. Vu la difficulté à déplacer l'engin, posé sur ses 26 roues, il est plus destiné aux musées qu'aux rues des centres-villes.

Golf et piscine intégrés

Même sans remplir l'imposant réservoir qui alimente deux moteurs, on imagine que l'entretien d'un tel objet n'est pas donné. D'ailleurs, après avoir connu un quart d'heure de célébrité dans les années 90, le véhicule est tombé en ruine. Jay Ohrberg a bien tenté de financer une rénovation en 2015, via une campagne de crowdfunding, mais il a finalement dû se résoudre à s'en séparer. Pour le plus grand bonheur du restaurateur de véhicules Michaël Manning, qui s'est chargé de reconstruire le modèle pour le compte d'un musée automobile à Miami (Floride). Un travail qui a pris plus de deux ans, vu l'état de décomposition avancé du véhicule. L'artisan lui a redonné son kitsch originel : la limousine dispose d'un lit à eau, d'une piscine, d'un micro-terrain de golf, et d'un héliport. Evidemment, le mécanicien n'a pas pu s'empêcher d'allonger de quelques millimètres la voiture, histoire de battre à nouveau le record du véhicule le plus long du monde le 1er mars dernier.

Le propriétaire, conscient que son acquisition est parfaitement incongrue dans le monde de 2022, où la place des véhicules thermiques est questionnée, dit réfléchir à une conversion du modèle à l'électrique, qui nécessitera l'installation de 26 petits moteurs électriques - un pour chaque roue. Au moins, il y a de la place pour installer les batteries.