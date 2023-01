[L'industrie c'est fou] La plus grande éolienne offshore au monde balayera une surface de plus de 66 000 mètres carrés

L'énergéticien chinois Mingyang a vu les choses en grand... En très grand. Avec son nouvel appareil MySE 18.X-28X, il arrive pour l'instant en tête de la course à l’éolienne la plus imposante. Dotée d’un rotor d’une envergure de plus de 280 mètres, cette éolienne offshore géante, dont la construction a été annoncée vendredi 13 janvier par la société sur LinkedIn, balayera une surface de plus de 66 000 mètres carrés et délivrera une puissance de 18 mégawatts. En comparaison, les éoliennes du parc éolien de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) libèrent 6 MW chacune. MySE 18.X-28X aura une capacité de production de 80 gigawattheures par an si l’on considère une vitesse moyenne annuelle du vent de 30,6 kilomètres/heure. Cela serait suffisant pour alimenter 96 000 résidents, juge Mingyang.

Une meilleure résistance aux intempéries

Son intérêt réside notamment dans le fait qu’elle résisterait à des événements météorologiques extrêmes tels que des typhons avec des vents d’une vitesse de plus de 200 kilomètres/heure, toujours selon son constructeur. Grâce à ses recherches, l’entreprise assure que le MySE 18.X-28X sera aussi modulaire et léger et que sa puissance supérieure permettra d’éviter l’installation de 18 unités de 13 MW requises pour un parc éolien offshore d’une capacité d'un gigawatt, réduisant ainsi les coûts de construction de 120 000 à 150 000 dollars (entre 110 484 et 138 084 euros) par MWh.

«Avec le nouveau MySE 18.X-28X, Mingyang a franchi une étape majeure dans l'accélération de la transition vers les énergies vertes en réduisant le coût actualisé de l'énergie et en réalisant des percées technologiques dans le secteur de l'éolien en mer», s’est exprimé l’entreprise. Elle n’a en revanche pas communiqué sur la date de début de la construction de l’appareil. Quelques jours avant Mingyang, le 10 janvier, le chinois CSSC Haizhuang avait annoncé son projet d’éolienne d’une puissance de 18 MW avec un rotor d’une envergure de 260 mètres de diamètre qui balayera une surface de 53 000 mètres carrés. Reste à voir qui sera le prochain acteur à établir un nouveau record dans cette course au gigantisme de l'éolien offshore.