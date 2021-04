[L'industrie c'est fou] La Peugeot 504 revient... en version électrique !

15 jours gratuits et sans engagement

En 2018, Peugeot éblouissait les visiteurs du Mondial de l'automobile de Paris avec le concept car e-Legend. Un coupé électrique au look rétro-futuriste, puisant dans l'ADN stylistique de la marque, qui avait connu un grand succès d'estime. Le modèle avait reçu le prix du plus beau concept car de l'année. Une pétition avait même été lancée pour réclamer à Peugeot la commercialisation du modèle, inspiré du coupé 504, commercialisé de 1969 à 1983 et dessiné par le célèbre designer italien Pininfarina. Mais le directeur de la marque de l'époque avait rapidement douché les espoirs des fans du concept car : commercialiser une version de série (qui aurait coûté 80 000 euros au bas mot) n'aurait pas été rentable.