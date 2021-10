[L'industrie c'est fou] La nouvelle star des cryptomonnaies en Allemagne est... un hamster

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Mr Goxx Le bureau du hamster trader Mr Goxx est plus beau que le vôtre.

Les cryptomonnaies attirent chaque jour de nouveaux adeptes, alléchés par des promesses (parfois illusoires) de gains rapides. Une course aux profits qui n'est pas sans rappeler la métaphore du "hamster dans la roue", le fait de s'épuiser à courir sans fin vers un objectif inatteignable (sans se rendre compte que l'on active soi-même la roue).

Un mystérieux créateur allemand a filé la métaphore et créé en juin 2021 un personnage de hamster trader nommé "Mr goxx" (nom en référence à "mt gox", ancienne plate-forme d'échange ayant malencontreusement égaré 500 millions de dollars de bitcoins en 2014). Mr Goxx dispose de ses chaines YouTube et Twitch, de ses comptes Twitter et Reddit... Mais surtout, son maître (parlons plutôt de "maker", vu ses talents en code et en hardware) lui a fabriqué sur mesure une cage aménagée en bureau de trading automatisé. En actionnant la roue, il sélectionne aléatoirement la cryptomonnaie qu'il souhaite échanger, puis il peut emprunter deux tunnels au choix, l'un déclenchant l'action "acheter", l'autre "vendre".

Le pire, c'est que cela fonctionne. Parti avec un portefeuille de 326 euros au départ, le rongeur s'en sort plutôt mieux que les traders humains et autres fonds professionnels, avec un gain de 50% depuis le début de sa carrière, davantage que la moyenne du marché (plutôt vers 40%). De quoi déclencher de nouvelles vocations, ou au contraire démontrer l'irrationalité du monde de la finance ? Nous vous laissons opter pour le tunnel de votre choix.