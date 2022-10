[L’industrie c’est fou] La «brigade canine anti-fuites» de Veolia, une équipe qui a du chien

C’est ce qui s’appelle avoir du flair. En plus de ses capteurs acoustiques, intelligents ou connectés directement chez les particuliers, Veolia emploie une «brigade canine anti-fuites» composée de cinq chiens: des bergers allemands, un malinois et un croisé border collie-papillon, nous apprend Ouest-France. «En milieu rural, pour de grosses canalisations ou des réseaux avec peu d’accès, on avait besoin d’une autre approche», explique David Maisonneuve, responsable technique des réseaux d’eau chez Veolia.

Les chiens ont été formés à l’aide d’une balle imprégnée de chlore, qu’ils ont appris à reconnaître. «S’il y a une fuite, l’eau peut s’écouler en profondeur, tandis que le chlore va vouloir remonter», décrit Guillaume Thibault, directeur Veolia pour la Seine-Maritime, interrogé par le journal Paris-Normandie. L’eau étant traitée au chlore, ils repèrent les fuites sans même s’en rendre compte.

Aujourd’hui encore, quand ils partent en mission détecter une fuite, c’est cette balle qu’ils pensent retrouver. «Cela ne doit pas être une contrainte pour l’animal, mais un amusement. On est beaucoup dans le jeu et la récompense», souligne Nathalie Delon, maître-chien ou «cynotechnicienne» selon le terme approprié, désormais employée par Veolia. Lors de leur entraînement, sur des terrains où les fuites étaient déjà connues, les animaux parvenaient à repérer 92% d'entre elles.

450 fuites d’eau repérées depuis deux ans

La formation se fait très vite, parfois en six mois à peine. Une fois le chlore repéré, le chien s’arrête et déambule dans un espace de trois à quatre mètres, tout autour de l’odeur. Cela permet aux traqueurs de fuites d’inspecter la zone avec leurs instruments habituels : des capteurs acoustiques sont posés entre deux canalisations, et la résonance permet d’identifier l’origine précise de la fuite.

Cette brigade, utilisée depuis deux ans par Veolia dans toute la France, est plus difficilement transposable dans un environnement urbain. «En ville, il y a beaucoup plus de points d’écoute, ce qui permet au chercheur de trouver la fuite plus aisément. En secteur rural, les points sont moins présents», note Nathalie Delon auprès du quotidien normand. La chaleur qui dissipe le chlore et fatigue la brigade est, elle, une difficulté en toutes circonstances.

Depuis sa création, les cinq chiens ont permis de mettre au jour 450 fuites, soit une économie de dix piscines olympiques, rapporte Ouest-France. Si la brigade est intervenue dans plusieurs coins de France, et même jusqu’au Maroc, les maîtres-chiens veillent à éviter tout trajet superflu. «Il faut que ça reste du plaisir pour eux», sourit David Maisonneuve.