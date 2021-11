[L'industrie c'est fou] L'avion 100% électrique de Rolls-Royce devient le plus rapide de la planète

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Rolls-Royce Le Spirit of Innovation peut atteindre les 3 000 mètres d'altitude en seulement 202 secondes.

Le 29 septembre 1931, un hydravion Supermarine S.6B battait le record du monde de vitesse en dépassant les 655 km/h grâce à son moteur Rolls-Royce R. Le géant britannique continue de révolutionner l'aviation 90 ans plus tard, mais en misant cette fois sur le tout électrique. Lors d'essais menés le 16 novembre au-dessus de la base aérienne de Boscombe Down, dans le sud du Royaume-Uni, le Spirit of Innovation aurait établi au moins trois records, que le groupe compte faire homologuer dès que possible auprès de la Fédération Aéronautique Internationale.

L'engin aurait tout d'abord réussi à atteindre les 3 000 mètres d'altitude en seulement 202 secondes, ce qui représente un écart de 60 secondes avec le précédent record. L'aéronef serait également parvenu à maintenir une allure de 555,9 km/h sur 3 kilomètres, et une allure de 532,1 km/h sur 15 kilomètres, avec une pointe à 623 km/h ! Le Spirit of Innovation est ainsi devenu l'avion électrique le plus rapide de la planète, loin devant l'Extra 330 LE, qui détenait ce titre depuis 2017 grâce à ses 338 km/h. Même la Venturi VBB-3, leader dans la catégorie voiture électrique (576 km/h), ne peut rivaliser.

Un marché convoité

Ces performances sont d'autant plus impressionnantes que le véhicule de Rolls-Royce n'a effectué son premier vol qu'en septembre dernier. Sa batterie composée de 6 480 cellules énergétiques, capable selon le constructeur de charger 7 500 smartphones, et son moteur d'une puissance de 400 kW, similaire à celui d'une supercar, expliquent en partie ces résultats historiques.

« La COP26 a permis au monde de réaliser à quel point il était nécessaire d'agir, a commenté dans un communiqué le PDG de Rolls-Royce, Warren East. Ces records correspondent à notre ambition : proposer les avancées technologiques dont la société a besoin pour décarboniser les transports aériens, terrestres et maritimes ». Le groupe britannique n'est cependant pas le seul à s'intéresser à l'avion électrique, loin de là. Boeing, Embraer, VoltAero... Les poids lourds du secteur comme les start-up innovantes convoitent ce marché prometteur, quand d'autres parient sur l'hydrogène, le solaire ou les carburants durables. Pour réduire son empreinte CO2, Rolls-Royce possède d'autres atouts dans sa manche, comme en témoigne la récente création de sa filière SMR.