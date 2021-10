[L'industrie c'est fou] L'Aston Martin du Prince Charles roule au vin blanc et au fromage

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © AFP Le Prince Charles a reçu son Aston Martin il y a plus de 50 ans. (Photo by REBECCA NADEN / POOL / AFP)

Truffées de gadgets derniers cris, les voitures de James Bond impressionnent souvent les passionnés d'automobile. Mais en matière d'originalité, l'espion britannique n'arrivera sûrement jamais à la cheville du Prince Charles, qui détient une Aston Martin DB6 MK2 Volante... parfum fondue savoyarde. Une odeur improbable qui ne provient pas des cuisines de Buckingham Palace, mais du moteur de son véhicule, comme il l'a expliqué lundi 11 octobre à la BBC alors qu'il était interrogé sur les enjeux de la COP26.

Offert par la reine Elizabeth II pour son 21ème anniversaire, le bolide a été modifié en 2008 pour pouvoir être alimenté au superéthanol E85, un mélange constitué à 15% d'essence SP95 et à 85% de bioéthanol. Mais si ce dernier est traditionnellement produit avec des betteraves, des cannes à sucre, du blé ou du mais, celui du prince héritier n'a pas du tout la même recette : il est obtenu à partir de surplus de vin blanc anglais et de lactosérum, un résidu issu du processus de fabrication du fromage. Delicious.

Essor des biocarburants

Avec de tels ingrédients, difficile de savoir à quel point le duc d'Edimbourg préserve la planète lorsqu'il fait le plein. Il y a également peu de chances que cette alternative farfelue lui permettre de réduire considérablement ses factures, l'un des avantages souvent évoqués pour inciter les automobilistes à adopter les biocarburants, après l'argument écologique.

L'initiative pourrait malgré tout en inspirer plus d'un, car le superéthanol E85 apparaît comme une solution de transition. La France compte aujourd'hui 2 500 points de vente contre 1 600 en 2019, et de plus en plus de constructeurs, Ford en tête, proposent des véhicules compatibles. Parallèlement, la marque de luxe Aston Martin entend elle aussi répondre aux nouvelles attentes des consommateurs : deux premiers modèles 100% électriques devraient être commercialisés dès 2025. Juste à temps pour le prochain James Bond ?