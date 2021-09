[L'industrie c'est fou] L’armée de l’Air et de l’Espace lance sa marque... De prêt-à-porter

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Sébastien Lafargue / Armée de l'Air et de l'Espace Les produits proposés intégreront chacun une pièce issue de la découpe d'un Dassault Mirage.

Vous rêvez d'exprimer votre passion pour l'aérospatial dans votre garde-robe tout en défendant avec ardeur le savoir-faire made in France ? L'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) s'apprête à exaucer votre souhait le plus cher, en lançant sa propre marque de prêt-à-porter. Présentée mardi 7 septembre à l'Aéroclub de France, celle-ci est le fruit d'une collaboration avec Aéro-Design Collection (ADC), une entreprise fondée en avril 2020 et déjà spécialisée dans le mobilier et les vêtements inspirés du monde aéronautique et militaire.

« Pour l’étude et le développement de cette collection, ADC et son équipe artistique se sont inspirés de l’histoire de l’AAE, créée officiellement en 1934, mais également des éléments et marqueurs incontournables présents encore aujourd’hui au sein de l’institution. […] De nombreux détails et accessoires de cette collection sont ainsi directement inspirés d’équipements présents sur des avions de chasse en service au sein de l’AAE », explique l'institution dans un communiqué.

Pièce issue de la découpe d'un Dassault Mirage III B

Le blouson cuir dont le personnel navigant était doté dans les années 1970, la chemise Henley des pilotes de chasse... Dès que la boutique sera mise en ligne (à l'adresse www.armeeairespace-collection.gouv.fr), les fans de l'aéro trouveront sûrement leur bonheur à travers 58 références, comprenant des vêtements, des accessoires (lunettes, bijoux, maroquinerie...) et même un parfum baptisé Futur. De quoi rivaliser avec l'improbable Eau de Space, dont l'odeur est censée reproduire celle du vide spatial.

Par ailleurs, chacun des produits proposés intégrera une pièce issue de la découpe d'un Dassault Mirage III B, l'un des appareils emblématiques de l'AAE, et sera orné de l'épervier présent sur son logo.

« Cette marque, ce sont aussi des valeurs que nous souhaitons transmettre en nous basant sur notre grande famille de plus de 40 000 aviateurs, mais aussi plus largement sur le monde aéronautique, la Fédération française aéronautique, tous ceux qui volent, et nos industriels, a commenté le général Philippe Lavigne, l'ancien chef d’état-major de l’AAE tout juste remplacé par le général Stéphane Mille. Grâce à la marque AAE, nous allons créer de la valeur, ce qui va apporter un grand soutien à nos œuvres sociales. »

Avec cette initiative, l'armée de l'Air et de l'Espace emboîte le pas à la Gendarmerie nationale, la Marine nationale, la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, et même à l'Elysée, qui disposent tous désormais de leur boutique officielle.