[L'industrie c'est fou] L'armée américaine va investir dans ce objet volant amphibien

© Valkyrie Systems aerospace Le Guardian pourra se déployer dans les air et atterrir sur la mer.

L’armée américaine a déniché un nouveau joujou volant, encore au stade de développement. Son nom ? The Guardian, un VTOL (aéronef à décollage et atterrissage vertical) développé par l’entreprise américaine Valkyrie Systems Aerospace. En forme d'aile volante (un concept ancien, mais qu'Airbus envisage aussi pour de futurs appareils), cet objet volant autonomie promet de pouvoir livrer des charges dans un large éventail d’endroits grâce à son décollage vertical. L’idée a séduit l’US Air Force – le département de l’armée de l’air américain – qui a accordé une subvention à l’entreprise pour le développement de son projet.

Véritable couteau-suisse aérien

Le premier atout du Guardian est sa vitesse. Ses concepteurs ambitionnent qu’il soit capable d’atteindre les 1 127 km/h, soit une vitesse permettant de franchir le mur du son. Sa vitesse de croisière serait quant à elle de 340 km/heure. Doté d’une autonomie de 15 heures, il pourra également s’envoler jusqu’à 12 000 mètres d’altitude. Délesté de toute charge, le Guardian pèsera 905 kilos.

Si cet oiseau de fer peut frôler le sommet de l’Himalaya, il n’en demeure pas moins un appareil maritime ! Ses concepteurs prévoient en effet qu’il soit capable d’atterrir sur l’eau. L’engin sera pilotable sous trois modes différents : « avion », « amphibie » et « aéroglisseur », (bien que peu d’informations soient encore données sur cette dernière option).

Un projet encore loin d’être concrétisé

Valkyrie Systems n’a pas encore communiqué le prix de son aéronef. Il est probable que le projet nécessite encore du temps avant de voir le jour. En effet, aucun prototype n’a été réalisé et on ne sait pas encore si cet appareil dépassera un jour le stade de concept. Les équipes de Valkyrie précisent néanmoins que le Guardian est le produit de 25 ans d’ingénierie, de tests et d’amélioration.

Pour conquérir les airs, l’armée américaine a lancé en 2017 un programme de développement des VTOL: le « HSVTOL Concept Challenge ». Plusieurs entreprises concourent pour présenter leurs aéronefs dans l’espoir qu’ils puissent servir pour l’aviation de l’oncle Sam. En août 2021, l’US Air Force avait présenté 35 concepts de VTOL parmi 218 candidats.