[L’industrie c’est fou] Jizai Arms, le robot exosquelette qui ne baisse jamais les bras

Cet appareil à six membres robotisés va disrupter les câlins. L’Information Somatics Lab de l’université de Tokyo a créé un système baptisé Jizai Arms, entièrement contrôlable par l’utilisateur grâce à une manette ou un ordinateur, qui promet notamment «une interaction sociale entre plusieurs porteurs, comme un échange de bras, et [d']explorer les interactions possibles entre les cyborgs numériques», selon son site internet. Cette improbable machine est le fruit d’une collaboration entre plusieurs chercheurs dans le domaine de l’humain augmenté, des ingénieurs, un architecte système, des concepteurs de produits ou encore des industriels qui se sont chargés de la conception mécanique, de la fabrication des pièces et de l’assemblage.

Un dispositif lourd à porter

Les bras peuvent être détachés et les mains échangées en fonction de l’application. «Nous avons conçu deux types de mains interchangeables, l'une est un manipulateur à trois doigts pour effectuer des tâches de ramassage et de maintien, et l'autre est une main à cinq doigts imprimée en 3D pour une utilisation dans des expressions corporelles créatives», précisent les chercheurs, un brin énigmatiques. Si le consortium s’est efforcé d'intégrer le mieux possible cet appareil au corps humain pour que les deux collaborent, son robot pèse tout de même 4,1 kilos sans les bras et 14 kilos lorsqu’on lui ajoute quatre membres… Si l'amour donne des ailes, Jizai Arms s'apparente ainsi plutôt à une chape de plomb !

L’invention rappelle celle du Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui avait présenté en 2014 un exosquelette doté de deux bras robotisés possédant cinq degrés de liberté fixés sur une base positionnée au niveau des épaules ou des hanches. L’étude menée pour le fabriquer avait été financée en partie par Boeing, qui cherchait à soulager ses employés portant de lourdes charges. Quelques années plus tard, les exosquelettes peinent pourtant toujours à séduire l'industrie.