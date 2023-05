[L’industrie c’est fou] Iris eTrike, un vélo électrique futuriste bardé de technologies

«Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Tel semble être le mantra de Grant Sinclair, le concepteur britannique à l’origine de ce tricycle à assistance électrique qui paraît tout droit sorti d’un film de science-fiction. Car si un vélo classique comporte essentiellement des roues, un cadre, un guidon, une selle, un pédalier et une chaîne, l’Iris eTrike concentre de multiples technologies mais aussi un design hors du commun pour une bicyclette. Ce sont d’ailleurs les casques aérodynamiques utilisés pour les courses cyclistes dans les vélodromes qui l’ont inspiré. L’appareil, recouvert d’un plexiglass aéronautique doté d’un revêtement spécial qui permet de se passer d’essuie-glaces, est entièrement fermé pour assurer la sécurité du cycliste et le protéger des intempéries.

L'engin est doté d’une batterie disposant d’une autonomie de 48 kilomètres et de trois moteurs Bafang à entraînement intermédiaire, dont les puissances vont de 250 à 1 000 watts et dont les couples sont compris entre 80 et 160 newtons-mètre. Il peut atteindre une vitesse maximale de 48 km/h, ce qui fait de lui le vélo électrique homologué pour la route le plus rapide au monde selon Grant Sinclair. Une vitesse impressionnante, à tel point qu’il est interdit à la vente pour les enfants de moins de 14 ans... Ses pneus, de la marque Tannus, résistent à la crevaison et tel un deux-roues motorisé traditionnel, il dispose de phares, de feux de freinage et de clignotants. Enfin, avantage non négligeable, l’Iris eTrike comporte un coffre de rangement verrouillable de 100 litres.

Purificateur d’air et station d’accueil pour smartphone

A l’intérieur de la cabine, un système de refroidissement intégré permet de désembuer le pare-brise et de purifier l’air. Une station d’accueil pour smartphone a aussi été installée pour que l’utilisateur puisse utiliser son GPS, écouter de la musique ou suivre les calories dépensées tandis que, comble du luxe pour un vélo, une caméra arrière de 120 degrés transmet en direct la vidéo au téléphone connecté. Enfin, pour le confort des cyclistes qui voyagent sur de longues distances, le véhicule est fourni avec un siège ergonomique réglable qu’il est même possible de personnaliser selon sa morphologie au moment de la commande ! L’Iris eTrike est disponible en précommande au prix de 5 766 euros. Une somme aussi impressionnante que le véhicule et que certains préféreront sûrement investir dans un scooter électrique à trois roues, disposant d’une meilleure autonomie…