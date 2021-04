[L'industrie c'est fou] Hyundai déploie plus de 3 000 drones pour le lancement de sa nouvelle marque automobile en Chine

La Chine a vu naître les feux d'artifice au Xe siècle et est depuis un millénaire la référence incontestée de la pyrotechnie. Mais le pays explore aussi des technologies de spectacles lumineux nocturnes plus modernes, sans poudre ni fusées. Les ballets de drones, synchronisés par ordinateur, y sont apparus au milieu des années 2010. Il s'agit d'exalter la fierté nationale... ou de s'offrir une plate-forme publicitaire à ciel ouvert. Aucun spectacle à grand budget digne de ce nom, comme les Jeux olympiques ou le Superbowl, ne peut désormais se passer de cette mise en scène.

On assiste dans le domaine à une véritable surenchère. De quelques dizaines d'appareils lorsque les spectacles de drones sont apparus, on est passés à des centaines... et désormais des milliers.

La Chine est détentrice de la plupart des records du monde dans le domaine : du show de drones le plus long... à celui mettant en scène le plus d'appareils. Ce dernier a été battu le 4 avril au profit d'une marque... coréenne. C'est en effet le voisin Hyundai qui a organisé un spectacle de drones à Shanghai pour raconter la genèse de sa nouvelle marque automobile Genesis dans le pays.

Les silhouettes des différents modèles et de la calandre ont pris vie face au Bund (un des prestigieux boulevards de la ville, qui compte notamment la tour de télévision Perle de l'Orient) grâce à 3 281 appareils.

Le précédent record était détenu par la Chine, avec un vol simultané de 3 051 drones en septembre 2020. A qui le tour ?