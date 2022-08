[L'industrie c'est fou] Heineken sort des baskets avec bière intégrée

Boire ou courir, pourquoi choisir ? La dernière opération marketing du groupe Heineken tend à réconcilier les aficionados du jogging matinal et les adeptes de l'apéro. Le brasseur néerlandais a en effet dévoilé début août une paire de baskets... Remplies avec de la bière. Une innovation réalisée en collaboration avec Dominic Chambrone (aussi surnommé « Le Chirurgien de la Chaussure »), un créateur américain ayant déjà customisé des paires de sneakers pour le basketteur LeBron James, le rappeur Drake et DJ Khaled.

Baptisées Heinekicks, ces baskets reprennent les couleurs traditionnelles de la marque (à savoir le rouge, le vert le blanc) et contiennent ainsi chacune quelques centilitres de Heineken Silver au niveau de la semelle, injectés dans un tube transparent à l'aide d'une seringue. Une façon d'accompagner le lancement de la nouvelle lager du groupe, présentée comme moins amère que la version classique et également plus fraîche. Les détenteurs de ces souliers alcoolisés ne pourront hélas confirmer ces qualités, puisque la boisson n'est (heureusement) pas censée quitter son étrange flacon. Pour les réconforter, un décapsuleur amovible a malgré tout été inséré dans la languette.

Jesus vs Satan

Si marcher sur de la bière figure en tête de vos priorités, sauter dans un avion sera nécessaire, car les 32 exemplaires fabriqués pour cette édition ultra-limitée seront uniquement distribués à Singapour. Les fans de Heineken chercheront peut-être à compléter leur collection de produits dérivés : le groupe avait déjà sorti à l'été 2021 un robot-glacière capable de suivre son propriétaire partout afin de lui permettre d'étancher sa soif en toute circonstance.

Les Heinekicks ne sont en tout cas pas les premières chaussures à abriter un liquide inhabituel. En 2019, la marque MSCHF avait commercialisé les Jesus Shoes, des Nike Air Max 97 à l'intérieur desquelles était entreposée de l'eau bénite récoltée dans le fleuve Jourdain. Deux ans plus tard, elle revenait sur le devant de la scène avec les Satan Shoes, conçues avec le rappeur Lil Nas X. Cette fois-ci, les sneakers renfermaient du colorant rouge mélangé à une goutte de sang humain. Un breuvage tout de suite nettement moins appétissant.