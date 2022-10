[L'industrie c'est fou] Hankook se lance dans les pneus omnidirectionnels avec le WheelBot

Centre-ville bondé, heure de pointe. Après avoir tourné en rond pendant de longues minutes, un automobiliste tombe enfin sur la place de stationnement tant espérée. Le soulagement est hélas de courte durée : incapable d'effectuer un créneau dans un espace réduit, paralysé par les klaxons des voitures qui s'impatientent derrière lui, le conducteur renonce... Cette scène banale pourrait heureusement bientôt appartenir au passé, grâce à la dernière innovation du fabricant de pneus sud-coréen Hankook : le WheelBot.

Un robot pour imaginer le futur du pneu

Dévoilé à Séoul début octobre, ce petit robot prend la forme d'un pneu omnidirectionnel (capable de tourner dans tous les sens, un peu comme les roues d'un fauteuil de bureau) et semble pouvoir s'adapter à une multitude de véhicules différents. Parfaitement sphérique et semi-autonome, il pourrait faciliter le développement de nouveaux types de mobilités urbaines et s'avérer également fort utile dans d'autres secteurs, comme l'industrie par exemple. Certaines usines pourraient améliorer leur productivité si leurs automates étaient en mesure de se déplacer rapidement en diagonale.

Hankook n'a pas indiqué à quelle date il comptait commercialiser le WheelBot, mais l'entreprise pourrait préciser son calendrier plus vite que prévu, n'étant pas la seule à s'intéresser de près à la mobilité omnidirectionnelle. En septembre 2021, le constructeur Citroën avait présenté un concept de plateforme modulaire équipée de roues similaires, développées cette fois par l'américain Goodyear et alimentées chacune par un moteur. L'équipementier sud-coréen travaille parallèlement sur d'autres projets innovants tels que les pneus sans air, qui absorberaient mieux les chocs que leurs modèles traditionnels.