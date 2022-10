[L'industrie c'est fou] Halfgrid, un téléphérique à la demande pour décongestionner les villes

«Bruyantes, polluantes, chères et ennuyantes». Lorsqu'il s'agit de décrire les défauts des voitures, les dirigeants de la start-up bulgare Half Company ne mâchent pas leurs mots. Spécialisée dans les mobilités douces, l'entreprise considère que les automobiles et leurs espaces consacrés occupent bien trop de place dans les villes, au détriment des piétons. Dévoilé début octobre, le nouveau projet de la jeune entreprise a donc pour objectif de diminuer le trafic routier, en privilégiant plutôt un système de transport aérien innovant.

Baptisé Halfgrid (rien à voir avec le célèbre garde-chasse sorcier), le dispositif imaginé par les designers s'apparente à une version ubérisée du téléphérique urbain. Suspendues à des câbles fixes à travers de petites plateformes électriques, les cabines se déplaceraient toutes seules, ce qui offrirait une plus grande flexibilité au réseau. Dans la même optique, elles n'accueilleraient que deux passagers maximum et devraient être réservées via une application mobile. Les clients n'auraient alors qu'à embarquer dans la cabine vide posée au sol de l'arrêt le plus proche et à se laisser porter jusqu'à leur destination.

Essor des téléphériques

Half Company envisage déjà d'autres applications à son projet, notamment dans le secteur de la logistique. Son système pourrait faciliter, selon la start-up, les livraisons du dernier kilomètre, l'un des principaux défis des géants du e-commerce. Pour prouver la viabilité de son concept, la pépite cherche à convaincre une métropole de le tester en conditions réelles. Elle pourra notamment mettre en avant son expérience dans les mobilités acquise grâce aux Halfbikes, des véhicules à mi-chemin entre les vélos, les trottinettes et les skates, qu'elle commercialise en Europe depuis plusieurs années.

Aussi futuriste qu'elle puisse paraître, cette innovation pourrait bien finir par séduire quelques maires technophiles, dans un contexte où les villes s'intéressent de plus en plus aux téléphériques urbains. Toulouse (Haute-Garonne) en a d'ailleurs inauguré un en mai, et les habitants d'Ile-de-France devraient profiter du leur à partir de 2025. Half Company devra donc faire face à une vive concurrence. Basée dans le Rhône, la start-up Supraways planche par exemple depuis sept ans sur un système similaire.