[L'industrie c'est fou] Grâce à ses trottinettes électriques, Bolt se met à la joaillerie

C'est une annonce qui a le mérite d'être originale. Le service de VTC Bolt s’est associé au designer estonien Tanel Veenre pour créer des bijoux à partir de ses trottinettes en fin de vie. La collection baptisée Hardwear comprend des boucles d’oreilles, des bracelets et des pendentifs upcyclés vendus entre 39 et 89 euros pièce. Au total, six modèles ont été déclinés en cinq couleurs (vert, violet, bleu, métal gris et noir) et fabriqués à la main à partir du même aluminium issus de la flotte de plus de 230 000 engins de Bolt. Certains bijoux sont dotés d’un revêtement réfléchissant pour une meilleure visibilité la nuit.



A closer look at the #Hardwear collection by Bolt x Tanel Veenre. Swipe to see our 001 earrings, 003 bracelet, and 004 pendant in a raw aluminium finish. pic.twitter.com/pZc1So8LQy — Bolt (@boltapp) November 1, 2022



«La collection Hardwear est conçue sur les mêmes principes directeurs que les trottinettes Bolt : durabilité et sécurité. Le processus d'upcycling suit une approche zéro déchet, et tout matériau restant est soumis à notre processus de recyclage habituel. Nous pensons que la sécurité routière est une responsabilité partagée et que le port d'articles réfléchissants peut rendre les piétons et les cyclistes plus visibles la nuit», a expliqué Kerttu Keerma, responsable de la création chez Bolt. Difficile cependant de croire que ces petits accessoires seront suffisants pour protéger les noctambules...



Les bijoux sont disponibles en cinq couleurs (vert, violet, bleu, métal gris et noir).

Une collaboration de long terme

Pour créer les pièces, Tanel Veenre, qui a été récompensé lors de la Fashion Week de Londres notamment, a commencé par enlever la peinture verte distinctive des trottinettes Bolt avant de couper et de façonner le métal, puis d'anodiser et de peindre les bijoux à la main. «C'était formidable de pouvoir utiliser les matériaux de qualité qui composent une trottinette Bolt pour ce projet unique. C'était quelque chose qui sortait complètement de l'ordinaire pour moi et j'ai beaucoup appris sur le travail de l'aluminium», s’est-il réjoui.

Une première collection qui ne sera pas sans lendemain puisque le créateur et l’entreprise de location d'objets de mobilité ont prévu de continuer à travailler ensemble à l'avenir.