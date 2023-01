[L'industrie c'est fou] Grâce à la force électromagnétique, ce robot Spider-Man défie les lois de la gravité

Voilà un robot qui porte bien son nom. Tel Spider-Man, le Marvel («Magnetically Adhesive Robot for Versatile and Expeditious Locomotion», soit «robot à adhésif magnétique pour une locomotion polyvalente et expéditive» en français) est capable d'escalader rapidement des murs en acier et de ramper sur des plafonds métalliques, grâce aux aimants fixés à ses pieds. Conçu par le département d’ingénierie mécanique de l'Institut supérieur coréen des sciences et technologies et présenté dans la revue Science Robotics, l'automate peut même contourner des obstacles de 5 cm de haut, évoluer sur des surfaces non lisses et incurvées et passer sans effort du sol au mur et du mur au plafond.

Pour concevoir les semelles du robot, dont l'allure évoque celle de Spot, le chien-robot de Boston Dynamics, les chercheurs ont combiné aimant électro-permanent (EPM) et élastomère magnétorhéologique (MRE). Ce dernier est un matériau composite fabriqué par le mélange de particules magnétiques, telle la poudre de fer, avec une matrice polymère, comme le caoutchouc. De quoi augmenter la force de frottement sans réduire significativement la force magnétique de la semelle. Les EPM, eux, peuvent magnétiser et démagnétiser un électroaimant avec peu de puissance et n'ont pas besoin d'énergie pour maintenir la force magnétique. Le robot peut ainsi se déplacer facilement sur les murs, sans glisser vers le bas.

Un robot qui pourrait intéresser le BTP

Avec ses 8 kg, Marvel peut résister à une force externe verticale de 54,5 kg et horizontale de 45,4 kg. Selon ses concepteurs, il est parvenu à escalader un mur vertical à une vitesse de 70 cm par seconde et à se déplacer le long d'un plafond à 50 cm par seconde. Dans un communiqué, les chercheurs soulignent que le robot peut grimper «même sur une surface peinte, poussiéreuse et sur les surfaces rouillées des réservoirs d'eau», prouvant ainsi sa capacité à être utilisé dans un environnement réel.

Présenté comme le premier robot grimpeur sans roue ni chenille, le Marvel pourrait devenir un allié particulièrement précieux sur les chantiers de construction ou les grandes zones de stockage. Au sein des navires ou sur les ponts par exemple, il pourrait notamment effectuer des tâches périlleuses pour l'homme, qu'elles concernent l'inspection, la réparation ou l'entretien de structures en acier. Dans ce domaine, il devra néanmoins sûrement faire face à la concurrence des drones, de plus en plus plébiscités.



Léna Corot et Elise Pontoizeau