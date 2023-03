[L’industrie c’est fou] Grâce à cette capsule, embarquez pour un (onéreux) périple dans la stratosphère

Les mystérieux ballons qui ont survolé les Etats-Unis, le Canada ou encore l’Amérique latine ont fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines… Et la sphère d’Iwaya Giken aussi ! Cette start-up japonaise a conçu une capsule destinée, non pas à espionner, mais à transporter des touristes à 25 kilomètres d’altitude dans la stratosphère, la deuxième couche de l’atmosphère. Fondée en 2016, la société affirme qu’elle sera prête à envoyer son premier véhicule au-dessus de nos têtes en 2024.

Concrètement, la sphère d’1,5 mètre de diamètre offrira deux places : l’une pour le passager et l’autre pour le pilote. Elle sera capable de supporter les changements de température et de pression qui surviendront pendant le vol d’une durée de quatre heures. Pendant les deux premières heures, un ballon gonflé à l’hélium tractera l’engin jusqu’à la stratosphère, puis celui-ci stationnera à cette altitude pendant une heure le temps que les passagers observent la courbure de la Terre, avant de redescendre en direction de son point de départ : l’île japonaise d’Hokkaido.

Un voyage à prix réduit

Iwaya Giken se vante de l’accessibilité de ses voyages vendus "seulement" au prix de 24 millions de yens, soit près de 165 500 euros. De quoi faire redescendre sur Terre un certain nombre de candidats... Mais c’est pourtant peu lorsque l’on compare ce montant avec les près de 50 millions de dollars (47,12 millions d’euros) que facture SpaceX aux touristes désireux de séjourner dans la Station spatiale internationale… Néanmoins, dans ce cas et contrairement au projet de capsule japonais, les touristes atteignent l’espace.

L’idée d’envoyer des véhicules habités dans la stratosphère n’est pas nouvelle. Et l’entreprise américaine World View compte rendre l’expérience accessible à encore plus de monde avec des billets à 50 000 dollars (47 069 euros) pour un périple de six à douze heures à bord d’une cabine luxueuse comprenant un bar, un restaurant et de multiples outils pour visualiser la Terre et les étoiles.

Des entreprises françaises développent également des projets en la matière. Ainsi, la start-up Stratoflight et la société Expleo envisagent de proposer des voyages dans leur capsule d’une capacité d’accueil de six personnes (dont deux pilotes) et qui a la particularité de comprendre un balcon offrant une vue panoramique sur la planète bleue. Elle serait tractée par un ballon alimenté à l’hydrogène et effectuerait ses premiers vols en 2025. Zephalto, basée dans l’Hérault, propose dès à présent de réserver sa place pour 2025 à bord de sa capsule suspendue à un ballon. Claustrophobes et personnes sujettes au vertige s’abstenir !