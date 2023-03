[L'industrie c'est fou] Goneshells, l’emballage à jus de fruits qui s’épluche et se mange

1 130 milliards d’emballages ont été utilisés en 2018 pour la nourriture et les boissons dans l’Union européenne, selon Zero Waste France. Un chiffre colossal pour des contenants, souvent constitués de plastique, dont seulement une petite partie est collectée pour être recyclée, tandis que la majorité termine sa vie dans les océans, les décharges ou incinérée, avec des conséquences désastreuses pour la faune et la flore.

Un contenant biodégradable et comestible

Goneshells se positionne comme un emballage alternatif, plus respectueux de l’environnement et à destination des jus de fruits. Créé par le studio de design suédois Tomorrow Machine qui s’est allié pour l’occasion avec Eckes Granini et Brämhults, deux entreprises spécialisées dans les boissons fruitées, il est biodégradable et… Comestible! Conçu à partir d’amidon de pommes de terre, il peut être épluché telle la peau d’un fruit ou d’un légume pour accélérer sa décomposition puis mangé, composté ou dissous au contact de l’eau.

«La plupart des emballages aujourd’hui sont fabriqués pour durer plusieurs années voire des décennies. Pendant ce temps, la nourriture à l’intérieur périme en quelques jours ou semaines», expliquent ses concepteurs sur le site web dédié au produit. Impossible pour l’heure de connaître d’autres détails comme le prix de ces contenants, dont les prototypes sont en cours d’élaboration.

Goneshells n’est pas sans rappeler Notpla, start-up londonienne cofondée par un Français développant des emballages comestibles en algues. Récompensée du prix Earthshot dans la catégorie «construire un monde sans déchets» décerné par le prince William le 2 décembre 2022, l’entreprise avait reçu un chèque d’un million de livres sterling qu’elle comptait utiliser pour concevoir de nouvelles solutions de packaging. Tomorrow Machine avait quant à lui imaginé dès 2015 des emballages biodégradables en sucre. Il avait été récompensé en 2013 par la plateforme Dieline pour son contenant dépliable biodégradable aux propriétés similaires à celles du plastique.