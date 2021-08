[L'industrie c'est fou] Ford crée un parfum à l'odeur d'essence, pour les nostalgiques du moteur thermique

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Ford Si Ford ne prévoit pas véritablement de commercialiser ce parfum, d'autres constructeurs automobiles convoitent ce marché.

Si le paradis olfactif devait être résumé en une image, certains citeraient sûrement un gâteau au chocolat en train de gonfler dans le four, des draps qui viennent de sortir de la machine à laver ou la terre après une grosse averse estivale... Mais d'autres, séduits par des odeurs plus chimiques, opteraient plutôt pour le feutre velleda, la colle en pot ou l'essence de voiture. Une attirance qui peut s'avérer aussi étrange que puissante. Dans une enquête récemment menée par Ford, un conducteur sur cinq a en effet affirmé que l'odeur de l'essence était ce qui lui manquerait le plus s'il passait à un véhicule électrique. Et n'oublions pas qu'une des célèbres marques de parfum du groupe L'Oreal se nomme... Diesel.

La fin de l'essence

Mauvaise nouvelle pour les accros à l'odeur du pétrole : ils ne pourront bientôt plus renifler avec délectation les effluves de carburant, en raison de la pollution engendrée par les voitures à moteur thermique. Le plan climat de la Commission européenne prévoit même de les interdire dès 2035, au grand dam des constructeurs automobiles. Heureusement, Ford pourrait avoir trouvé la solution pour respecter les objectifs de la transition écologique tout en respectant les narines capricieuses de ses clients : le Mach-Eau.

Dévoilé début juillet à l'occasion du festival de vitesse de Goodwood, au Royaume-Uni, ce parfum est destiné à « ceux qui souhaitent profiter des performances de la nouvelle Mustang Mach-E GT 100 % électrique tout en gardant un penchant pour les odeurs évocatrices des voitures traditionnelles à essence », indique l'entreprise dans un communiqué.

Une opération marketing

Afin de reproduire ces arômes spécifiques, elle a fait appel à Olfiction, une société de conseil en parfumerie renommée. Celle-ci a combiné plusieurs substances issues du monde automobile avec divers ingrédients, tels que du gingembre bleu, de la lavande, du géranium et du bois de santal. Résultat : « des accents métalliques, fumés et caoutchouteux » et « une touche équestre pour souligner l'héritage de la Mustang ». Tremble, Christian Dior.

Hélas, le Mach-Eau risque de passer sous le nez (ou l'inverse) des amateurs potentiels, puisque le constructeur a expliqué qu'il s'agissait pour l'instant d'une simple opération marketing, et non d'un véritable lancement de produit. Mais que les passionnés d'autos se rassurent : ils pourront toujours se rabattre sur les parfums traditionnels développés par Mercedes-Benz, Bentley, Lamborghini, Porsche ou Ferrari. Lorsqu'il s'agit de faire des affaires, les marques de luxe ont souvent le nez creux.