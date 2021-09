[L'industrie c'est fou] Fiat transforme sa célèbre piste d'essai à Turin en jardin suspendu

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Fiat Le jardin suspendu de Fiat a été créé sur la piste d'essais de son site du Lingotto à Turin.

Fiat a décidé de se verdir... Littéralement. Engagé, comme toutes les marques automobiles, dans la transition vers l'électrique, Fiat (propriété du groupe Stellantis) a annoncé le 22 septembre la conversion du toit de son siège de Lingotto à Turin (Italie) en un immense jardin suspendu de 40 000 plantes. Cette fantaisie babylonienne prend place plus précisément sur la célèbre piste d’essai du site, construite avec le bâtiment en 1922.

Cette piste restera encore en service, mais seulement pour les véhicules électriques, vélos et scooters. Pour rappel, le groupe Stellantis prévoit que les véhicules électrifiés, c'est-à-dire hybrides et électriques, représenteront 70% de ses ventes en Europe d'ici à 2030.

La piste Lingotto en 1966. Image libre de droits

« Plus grand jardin suspendu en Europe »

Dispersés en 28 îlots, les jardins de l’usine de Lingotto couvrent 700 mètres sur les 1,2 kilomètre de long de l’anneau de vitesse. Selon Fiat, « de nouvelles techniques conceptuelles ont été adoptées pour réduire drastiquement la consommation d'eau et l'utilisation d'engrais ». Les variétés de plantes sont sélectionnées et habituées à être peu arrosées, pour « devenir de plus en plus résistantes aux maladies et aux ravageurs ». Plusieurs espèces de papillons et de coléoptères ont déjà élu domicile dans les jardins de Lingotto.

Selon les mots d’Olivier François, PDG de Fiat et directeur marketing de Stellantis, « il s’agit de plus grand jardin suspendu en Europe ». Dès octobre, les jardins de Fiat seront ouverts au public.

300 variétés de végétaux

Des noisettes, des aromates ou encore des fruits, voici ce que l’on peut trouver dans ce jardin rassemblant 300 variétés de plantes et d’arbustes. Le visiteur peut de déambuler entre les cinq espaces classés par espèces botaniques indigènes. Fiat s’est assuré que ses plantes proviennent de la région italienne du Piémont et de ses environs. La plupart sont des herbacés, des plantes à croissance rapide.

Enfin, si les fleurs et la verdure ne suffisent pas à vous apaiser, Fiat a aussi pensé à dédié un espace à la méditation et au yoga !

Tous les crédits photos : Fiat