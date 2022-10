[L’industrie c’est fou] Et si vous rechargiez votre véhicule électrique… à un arbre?

Dans la liste des innovations improbables relatives à la mobilité électrique, voici… Un arbre de recharge pour véhicules à batteries. Oubliez l’idée de vous laisser bercer par le bruissement des feuilles ou de reprendre du poil de la bête en vous adonnant à de la sylvothérapie, il s’agit plus exactement d’un système de recharge imitant la forme d’un arbre.

Cette solution pour le moins originale a été imaginée par l’entreprise britannique SolarBotanic Trees avec l’ambition de proposer une « alternative attractive, fonctionnelle et abordable aux panneaux solaires conventionnels », est-il écrit sur le site de la société. L’entreprise ajoute que les composants clés de sa structure ont déjà fait l’objet de tests en laboratoire, en particulier les cellules des panneaux photovoltaïques.

Alimenter sa maison avec son arbre photovoltaïque

Une première version de cet arbre d’un genre nouveau, qui troque la photosynthèse pour la production d’électricité, doit être commercialisée dès la mi-2023. La structure de 5 mètres de hauteur sera dotée d’une capacité de production de 5kW. Une version améliorée doit lui succéder fin 2023, qui permettra une recharge rapide et disposera de systèmes de gestion de l’énergie (EMS pour « energy management system » en anglais) et de stockage de batterie. SolarBotanic Trees cible essentiellement les parkings des centres commerciaux pour implanter ses étranges arbres.

Le stade ultime de l’arbre conçu par SolarBotanic Trees ne serait disponible qu’en 2025. Il combinerait alors production solaire et éolienne. Dans sa folle ambition, l’entreprise estime qu’en plus des voitures électriques, sa solution serait capable de générer suffisamment d’électricité pour « alimenter une maison de trois pièces ». Reste à voir si les promesses de cette start-up prendront vraiment racine. Le projet peut d'ailleurs rappeler les "arbres à vent" de New Wind, start-up française soutenue par Arnaud Montebourg, liquidée en 2017. Mieux vaut sans doute planter des arbres… des vrais.