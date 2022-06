[L’industrie c’est fou] Et si vous construisiez votre propre version de la plus petite voiture au monde?

Trois roues, une place, 1,30 mètre de longueur et moins d’un mètre de largeur, 59 kilos à vide, et vous voilà à bord de la Peel P50, la plus voiture au monde – identifiée en tant que telle par le Guinness des records. Ce parangon de vertu automobile a été conçu et produit entre 1962 et 1965 par Peel Engineering Company, une société implantée sur l’île britannique de Man, un territoire situé en mer d’Irlande à moins de 30 kilomètres des côtes écossaises.

Mais ses qualités sur le papier – compacité, légèreté, un dimensionnement adapté aux besoins des citadins, etc. – n’ont pas empêché la Peel P50 de connaître un échec commercial retentissant. Seule une cinquantaine de modèles de cette citadine miniature sera assemblée dans les années 1960. Quelques années plus tard, en 1974, Peel Engineering Company mettra la clé sous la porte.

Une Peel P50 à monter soi-même

Depuis, des nostalgiques se sont mis en tête de faire renaître le mythique modèle. Les 176 000 dollars – l’équivalent aujourd’hui de 168 000 euros – déboursés par un acheteur lors d’une vente aux enchères en 2016 pour acquérir un des rares véhicules d’époque encore disponibles ne sont probablement pas totalement étrangers à cette passion…

Pour un montant compris entre 8 700 et 11 000 euros, P50 Cars donne même la possibilité de s’adonner à une partie grandeur nature du jeu Meccano : la société propose sur son site internet un kit de la Peel P50 à montrer par ses propres soins. Disponible dans des versions thermiques et électriques, la voiturette peut être construite en une cinquantaine d’heures, estime P50 Cars, à condition que son acheteur « dispose de connaissances raisonnables en mécanique ».

Ces kits sont produits dans l’atelier de l’entreprise à Londres. Dans la mesure où 90% des pièces sont fabriquées à la main, la conception d’un kit requiert entre quatre et six semaines, prévient l’entreprise. Mais que les amateurs de Peel P50 peu enclins à mettre les mains dans le cambouis se rassurent : P50 Cars propose également des voitures prêtes à l’usage, au prix d’un délai d’attente légèrement supérieur de huit semaines.