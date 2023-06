[L’industrie c’est fou] Esther, un robot tennisman pour former les futures stars du tennis

Ne peut pas devenir Djokovic, Nadal ou Federer qui veut. Et d’autant plus en l’absence d’un bon partenaire de jeu ! Heureusement, dans le futur, il sera possible de s’entraîner avec des automates bien plus performants que les lance-balles de tennis actuels ou que son voisin qui n’a pas touché à la balle jaune depuis dix ans... La preuve avec l’innovation du Georgia Institute of Technology, situé à Atlanta, aux Etats-Unis.

Surnommé Esther en hommage à la joueuse de tennis paralympique néerlandaise Esther Vergeer, il s’agit d’un robot tennisman en fauteuil roulant qui possède un bras unique à l’extrémité duquel se trouve une raquette. Un automate adapté, donc, au tennis en chaise roulante car concevoir un robot bipède aurait été «un peu au-dessus de nos forces à ce stade», concède Matthew Gombolay, le professeur à l’origine du projet débuté il y a deux ans. «Si un robot Atlas piétinait le court, il l'endommagerait», illustre-t-il.

Vision par ordinateur et apprentissage par renforcement

Esther est propulsé par deux moteurs reliés à une boîte de vitesse qui lui permet de se déplacer rapidement de part et d’autre du terrain. «Le problème n'est pas d'atteindre la balle, le problème est de savoir où aller», explique Matthew Gombolay, et ce, suffisamment à l’avance. Et c’est en cela que le robot pêche pour l’instant. Pour y remédier, le professeur et ses 20 élèves ont installé des caméras haute-résolution autour du court de tennis. Ils utilisent la vision par ordinateur pour aider Esther à reconnaître la balle lorsqu'elle arrive vers lui. Cette dernière est pour l'instant de couleur orange, afin que le robot parvienne plus facilement à la distinguer.

En plus d'améliorer la capacité d’Esther à réaliser des échanges de balles avec les humains, l'équipe souhaite lui apprendre à élaborer une stratégie lorsqu’il les envoie. «Nous utilisons des méthodes d'apprentissage par renforcement pour que le robot puisse apprendre par lui-même où aller et comment frapper la balle», décrit Matthew Gombolay.

S’il révolutionnera peut-être l’entraînement des joueurs de tennis, le robot, grâce à sa rapidité, sa perception précise de son environnement ou encore sa capacité à se déplacer de manière sécurisée autour des humains, pourrait également trouver d’autres applications dans des secteurs comme l’industrie manufacturière ou la construction.