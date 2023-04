[L’industrie c’est fou] Equipées d'un sonar, ces lunettes connectées peuvent lire sur vos lèvres

Vous avez l’habitude d’utiliser la commande vocale pour contrôler votre smartphone ? Sûrement vous êtes-vous déjà trouvé dans un environnement si bruyant que votre appareil ne parvenait pas à reconnaître le doux son de votre voix. Ou peut-être avez-vous rencontré la situation inverse : un lieu dans lequel le silence était de rigueur, comme une bibliothèque bien gardée. Si tel est le cas, EchoSpeech devrait vous intéresser. Il s’agit de lunettes capables de lire sur vos lèvres. Grâce à elles, il est possible de contrôler des appareils électroniques sans émettre le moindre son, affirment les chercheurs de l’université de Cornell, aux Etats-Unis.

Deep learning

N'en déplaise aux amateurs de science-fiction, cette technologie n'a rien à voir avec la télépathie. La monture des lunettes est dotée de haut-parleurs qui émettent des ondes sonores inaudibles vers le visage des utilisateurs lorsque ceux-ci prononcent des mots. Elles sont ensuite renvoyées vers les microphones présents eux aussi dans les lunettes et analysées en temps réel par un algorithme de deep learning qui décrypte les mouvements de bouche. La paire peut ainsi identifier jusqu’à 31 commandes avec une précision de 95%. Elle sait par exemple reconnaître un mot de passe pour déverrouiller le téléphone, lancer une musique, la mettre en pause, en changer etc. De plus, elle ne nécessite que quelques minutes pour être paramétrée et dispose d’une autonomie de 10 heures.

A terme, EchoSpeech pourrait également rendre obsolètes le clavier et la souris, remplacés par un logiciel de conception assistée. Les inventeurs de ces lunettes-sonar ont aussi bon espoir que leur innovation serve au développement d’un synthétiseur vocal destiné aux personnes ne pouvant émettre de sons. «Elle pourrait leur permettre de retrouver leur voix», explique Ruidong Zhang, l’un de ses ingénieurs. De plus, l’EchoSpeech consomme peu d’énergie et s'avère plus respectueux de la vie privée de ses utilisateurs que des technologies dotées de caméras pour détecter les mouvements du visage. De bons arguments en faveur de ce dispositif, qui exige cependant de ne pas avoir peur du ridicule. Être aperçu en train de se parler à soi-même pourrait susciter l'étonnement !