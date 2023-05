[L’industrie c’est fou] En seulement trois mois, un Britannique réhabilite un vieux Boeing pour en faire un logement Airbnb

Des difficultés à vous endormir en avion ? Dans ce Boeing 737 transformé en logement Airbnb, pas besoin de masque de sommeil, de coussin de voyage, de bouchons d’oreilles ni de somnifères, vous dormirez comme un bébé ! Et ce n’est pas Steven Northam qui vous dira le contraire. Cet entrepreneur britannique est l’heureux propriétaire de ce gîte insolite situé à Winchester, dans le sud de l’Angleterre. En 2022, l’homme a eu l’idée d’acquérir sur la plateforme Ebay pour 5 000 livres sterlings (5 721 euros) la partie avant d’un vieux Boeing 737 datant de 1968. Celui-ci se trouvait depuis plusieurs années au Chichester College (Angleterre) où il était utilisé pour former les équipages des compagnies aériennes. Le bricoleur a passé trois mois à réhabiliter seul l’aéronef pour un budget total de 15 000 livres sterlings (17 166 euros).

Steven Northam a documenté ce chantier dans plusieurs vidéos postées sur Youtube. Tout d’abord, il s’est chargé de reconstitué le mur à l’arrière de l’avion. Puis, il a ajouté des marches qui permettent d'accéder à l’intérieur de l’appareil. Il a ensuite retiré les sièges, remis en état de fonctionnement les toilettes et installé un transformateur de 24 volts permettant d’allumer les lumières de l’avion ainsi que les signaux lumineux dans la cabine pour que l’immersion soit totale. La prochaine étape a consisté en l’installation d’un plancher dont une partie en verre qui permet d’observer, depuis la pièce de vie principale, une chambre qui se situe en dessous, dans la soute.

Un simulateur de vol dans le cockpit

Steven Northam a ensuite installé une kitchenette et posé une moquette semblable à celles que l’on pourrait retrouver dans les avions. Le Britannique a plus tard dressé des parois dans la cabine et posé une échelle pour accéder à la chambre inférieure. Il a ajouté deux télévisions et deux consoles Xbox (rien que ça !) pour divertir ses futurs invités ainsi que du mobilier. Puis, le bricoleur autodidacte a repeint l’extérieur du Boeing, terminé la douche et fixé le plancher de verre. Clou du spectacle, il a, à l'extérieur, installé un jacuzzi dans la partie avant d’un réacteur découpé et posé au sol.

Une fois les derniers détails réglés, et notamment la finalisation de l’installation d’un véritable simulateur de vol dans le cockpit, ainsi que l’ajout de plantes et de décoration, Steven Northam a pu révéler fièrement son installation à la télévision britannique dans l’émission George Clarke's Amazing Spaces. Les fous d’avions devront attendre encore un peu de temps avant de pouvoir réserver ce logement insolite sur la plateforme Airbnb. La nuit devrait coûter 150 livres sterlings, soit environ 170 euros. Pour les plus impatients, un hébergement similaire est disponible à la location dans la commune de bord de mer de Saint-Michel-Chef-Chef, en Loire-Atlantique, pour environ 120 euros la nuitée.