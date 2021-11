[L'industrie c'est fou] En Serbie, Nike fait rénover un terrain de sport avec 20 000 paires de sneakers recyclées

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Nike Des chaussures au terrain de sport, il n'y a qu'un pas.

Quitte à réaliser une opération de communication portée sur l’environnement, autant qu’elle soit cohérente avec l’univers de la marque. Il sera donc possible de chausser sa plus belle paire de baskets Nike pour fouler le nouveau terrain de sport de la commune de Novi Beograd, à Belgrade, en Serbie. Le fabricant d’articles de sport a initié une collecte de 20 000 paires de sneakers destinées à entrer dans la composition d’éléments d’un terrain de basket entièrement repensé.

Durant six mois, Nike a initié l’opération de collecte à différents endroits de la capitale serbe. Les vieilles chaussures ont ensuite été envoyées en filière de recyclage, afin de pouvoir exploiter le caoutchouc. La matière première régénérée a permis de rénover partiellement le revêtement de sol du terrain de basketball, l’aire de jeux pour enfants et les équipements de gymnastique. Un projet développé en partenariat avec l’agence britannique Accept & Proceed qui a assuré la conception du terrain, celle de l'aire de jeux, des gradins, de clôture à mailles losangées, des bacs de collecte, ainsi que les bacs présents en magasins et dans la ville.

Un programme global

L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme “Move to zero” de la marque au swoosh, regroupant sous cette appellation ses actions liées au développement durable. Nike conseille ainsi de réserver ses chaussures au running, de dénouer les lacets pour éviter de nuire à la structure de la coque du talon, ou de bien les sécher. «Le but n’est pas de prolonger la durée de vie des chaussures indéfiniment», souligne toutefois le fabricant - la bienveillance a ses limites.