[L'industrie c'est fou] En Norvège, le plus long tunnel réservé aux mobilités douces s'étend sur 2,9 kilomètres

A l’heure de la mobilité décarbonée, le plus long tunnel au monde dédié aux piétons et aux cyclistes a été inauguré lundi 6 mars à Bergen, en Norvège. A partir du 15 avril, il faudra environ 10 minutes à vélo et de 30 à 45 minutes à pied, selon ses promoteurs, pour parcourir ses 2,9 kilomètres de long, avec une largeur de 2,25 mètres pour la voie piétonne et de 3,5 mètres pour la voie cyclable - pas de quoi se bousculer a priori.

Le projet n’est pas désintéressé : deux tunnels parallèles de trois kilomètres de long à travers la montagne Løvstakken ont été creusés. Le premier sert au passage d’un tramway et le second, qui ne devait être au départ qu’une galerie d’évacuation, a fait l’objet d’une reconfiguration pour accueillir cyclistes et piétons. 233 000 mètres cubes ont été excavés pour le premier tunnel, et 133 000 mètres cubes pour le tunnel destiné aux piétons et aux vélos. Celui-ci mêle une infrastructure nouvelle, ainsi que la restructuration d’un ancien tunnel ferroviaire.

«Rassembler une infrastructure existante et une nouvelle infrastructure, créer une nouvelle opportunité pour les moyens de transport urbains, est passionnant. J'attends avec impatience ce projet qui rend Bergen encore plus attrayante pour ses citoyens», se réjouit Per Olav Perus, assistant chef de projet pour le bureau d’études norvégien Amberg. Les travaux ont été réalisés par une entreprise tchèque spécialisée dans les ouvrages souterrains.

Une température limitée... à 7 degrés

D’un équivalent de 7,1 millions d’euros, le projet se caractérise, côté mobilités douces, par la présence d’oeuvres d’art, de téléphones d’urgence tous les 250 mètres et d’un système d’éclairage permettant d’avertir les cyclistes présents en sens inverse de la présence d’individus. Pas question de s’y attarder : la température y sera maintenue à 7 degrés. Des conditions notamment censées plaire aux pratiquants de la course à pied, auxquels l’événement de lancement sera dédié. Dans la deuxième ville du pays, le choix d’un tunnel n’est pas anodin: il y pleut 240 jours par an.