[L’industrie c’est fou] En Inde, le plus grand ensemble immobilier de bureaux au monde sort de terre

A l’heure du développement du télétravail, l'immobilier tertiaire n’a pas dit son dernier mot. En Inde, la Surat Diamond Bourse – une organisation professionnelle visant à promouvoir les importations, les exportations et le commerce de diamants, pierres précieuses et bijoux en provenance du pays – a reçu les clefs du plus grand complexe de bureaux au monde. Neuf tours, composées de quinze étages chacune, totalisent au total 613 160,064 m². Un record validé par le «Guinness world book». Un immeuble perpendiculaire fait le lien entre les différents bâtiments.

Bâti sur un terrain de 14,1 hectares, l’ensemble immobilier conçu par le cabinet indien d’architectes Morphogenesis doit accueillir 67 000 utilisateurs autour d’activités de commerce, de recherche et de polissage. Des coffres-forts, des centres de dédouanement, de congrès, d'exposition, de formation... ainsi que des zones de divertissement, des restaurants et un club ont été aménagés à cet effet.

La lumière naturelle privilégiée

Côté confort d’utilisation, «conçues le long d'un axe central aligné avec la direction du vent dominant, les tours orientées nord-sud offrent des bureaux éclairés par le jour et sans éblouissement. La forme du bâtiment vise à maximiser le potentiel d’auto-ombrage, réduisant ainsi la dépendance à l’égard d’autres formes de refroidissement», rassurent les architectes. Une hauteur sous plafond de 3,9 mètres, ainsi que des cours paysagères conçues autour des cinq éléments (air, eau, feu, terre, ciel) doivent parfaire l’ensemble.

131 ascenseurs doivent assurer la mobilité verticale au sein des tours, à la vitesse de 3 mètres par seconde. 4 500 bureaux sont disséminés dans le complexe. Depuis l’entrée, il est possible de rallier son poste de travail en quatre minutes, indiquent les concepteurs des bâtiments. Jusqu’alors, le Pentagone, en Virginie, aux Etats-Unis, quartier général du département de la Défense, était le plus grand ensemble de bureaux recensé dans le monde. Et ce depuis 80 ans.