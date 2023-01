[L'industrie c'est fou] En Floride, un trottoir solaire pour contourner les pannes de courant

Tandis que les députés français ont débattu du projet de loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables, et, notamment, de la surface de panneaux photovoltaïques à installer dans le futur, la ville de Tampa (Floride), elle, est passée à l’action. L’un de ses trottoirs en centre-ville est doté, dans le cadre d’une expérimentation, de panneaux solaires qui alimentent les feux de circulation de l’intersection à proximité. Une manière pour cette municipalité américaine, régulièrement touchée par les ouragans, de contourner les pannes de courant. En effet, les 84 panneaux de son trottoir solaire ont une autonomie de trois jours, contre huit heures pour les générateurs de secours. Tampa se prémunit ainsi des accidents qui pourraient être causés par le dysfonctionnement des feux.

Le projet, annoncé à l’été 2020, génère environ les trois-quarts de l’énergie requise pour le fonctionnement des feux de l’intersection. Une part qui devrait passer à 100% prochainement. Selon le responsable de la mobilité intelligente de la ville, Brandon Campbell, interviewé par le média Smart Cities Dive, ces panneaux photovoltaïques seraient suffisamment solides pour supporter qu’une tondeuse à gazon roule dessus. Ils sont aussi équipés d’un revêtement antidérapant pour sécuriser les habitants qui les piétinent.

La route solaire, une techno en développement

A l’origine de ce projet, la société canadienne Solar Earth produit des dalles de ce type pour les routes, les terrasses, les pistes cyclables et d’autres surfaces. Elles ont une durée de vie de quinze ans et une capacité de 128 kilowatts pour un kilomètre de trottoir d’une largeur de 1,2 mètre.

Solar Earth équipe aussi les particuliers avec ses panneaux solaires. Crédit : Solar Earth

En France, en 2016, la filiale de Bouygues, Colas, avait installé une «route solaire» en Normandie que Ségolène Royal, lorsqu’elle était ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, avait inauguré. Mais moins de trois ans après son installation, elle avait été démontée. En effet, elle n’avait produit que 229 mégawattheures sur les 642 attendus en raison de la circulation qui avait abîmé ses panneaux, d’orages qui les avaient fait disjoncter et de feuilles d’arbres qui tombaient dessus. Il n'y a plus qu'à espérer que les panneaux de Solar Earth à Tampa ne connaissent pas le même destin.