[L'industrie c'est fou] En Chine, ce bâtiment futuriste accueillera un terminal de ferry

© Mad Architects Les travaux du terminal de ferry du la ville de Chongqing devraient démarrer en novembre 2022 et se terminer en 2027.

Au cœur de la Chine, la ville de Chongqing est considérée comme la plus grande agglomération au monde avec ses 35 millions d’habitants. Cette immense cité va accueillir un nouveau projet démentiel : un prochain terminal de ferry. Surplombant la terre, ce futur bâtiment semble tout droit sorti d’un roman de science-fiction. Il abritera le Centre de croisière international de Cuntan.

Le projet a été remporté par le cabinet d’architecte chinois Mad architects, qui a privilégié les formes rondes et ovales pour dessiner ce centre gigantesque de 430 mètres de long. Faisant face au fleuve Yangtze, les six bâtiments surélevés hébergeront 50 000 m² d’espaces commerciaux et 15 000 m² pour port de croisière.

Fin des travaux en 2027

« Nous avons conçu les bâtiments surélevés comme s'il s'agissait d'une ville futuriste et libre de marche, semblant arriver d'ailleurs, explique le cabinet d’architecte sur son site. L'équipe MAD s'est inspirée des portiques oranges qui dominent le terminal de fret. Ces grues à portique sont devenues des créatures extraterrestres vivantes donnant une impression de surréalisme. Le nouveau schéma ne consiste donc pas seulement à refléter les couleurs industrielles du passé, mais aussi à respecter ce surréalisme originel. »

Le futur Centre de Croisière International de Cuntan vu du ciel.

La bâtiment est revêtu d’un mur d’aluminium avec du verre du sol au plafond. Des immenses lucarnes permettent d’illuminer le lieu depuis le plafond ainsi que sur les côtés. Réalisé en collaboration avec l’Académie chinoise de recherche en construction (CASR), l’ensemble du bâtiment entrera en travaux en novembre 2022 et devrait être terminé en 2027.

L'intérieur du centre de croisière.

Depuis quelques décennies, la ville de Chongqing connaît une métamorphose fulgurante en gagnant près de 300 000 habitants chaque année. La ville est devenue un terrain de jeux des architectes pour héberger ces nouveaux habitants, à l'image de ce terminal qui donne l'impression d'avoir pénétré les décors de Star Wars. Avec une telle frénésie, il n’est pas étonnant que cette ville soit devenue un haut lieu de production de ciment dans le monde.

Crédit photos : Mad Architects