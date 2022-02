[L'industrie c'est fou] En Arabie saoudite, les visiteurs du One Giant Leap ont pu rentrer dans un kaléidoscope géant

Du 1er au 3 février s’est tenue en Arabie saoudite la conférence technologique One Giant Leap. Et parce que ce pays est coutumier des projets monumentaux, l’évènement organisé dans la capitale Riyad n’a pas manqué d’héberger un objet d’une taille démesurée. Après le projet de ville de 170 km en ligne droite, ou celui d’un parc d’attraction sur une ancienne plateforme pétrolière, le pays a accueilli le plus grand kaléidoscope du monde.

Kaléidoscope ? Comprenez un tube revêtu à l’intérieur de miroirs et dont l’extrémité est sertie de couleurs. Celles-ci sont reflétées à l’infini par les miroirs, offrant un petit spectacle de motifs colorés pour les yeux. Inventé en 1816 par l’écossais Sir David Brewster, le kaléidoscope tient habituellement dans une main et ne mesure pas plus de quelques décimètres. Mais celui qui a été exposé à Riyad est assez large pour faire passer une foule à l’intérieur…

Crédit photo : Stufish.

D’autres kaléidoscopes géants dans le monde

Stufish Entertainment Architects est le cabinet britannique à l’origine de cette construction. Le kaléidoscope mesure 40 mètres de long, 6 mètres de haut et 3 mètres de large. Les principales difficultés dans la réalisation ont consisté à assembler les miroirs sans laisser apparaitre de jointure. L’autre défi résidait dans la réalisation des portails d’entrée et de sortie qui devaient adopter une forme triangulaire pour s’intégrer dans l’œuvre. Des motifs psychédéliques en mouvement sont générés par un mur de LEDs à l’extrémité de la pièce.

A vrai dire, le kaléidoscope exposé à Riyad n’est pas le plus long du monde sur le strict plan de la longueur. En 2005, l’exposition Aichi au Japon avait accueilli un kaléidoscope de 47 mètres. Aux Etats-Unis, un silo converti en kaléidoscope dans l’Etat de New York détient la palme du diamètre le plus large (11,4 mètres). Mais si les Saoudiens veulent chipoter sur « qui a le plus grand tube », le kaléidoscope exposé lors du One Giant Leap est le plus grand horizontalement, et le seul à faire passer des gens à l’intérieur, contrairement aux deux précédents, montés verticalement… Au final, un kaléidoscope ne s’avère pas être un objet crucial d’un point de vue industriel ou géopolitique. Mais c’est joli.