[L’industrie c’est fou] En Arabie saoudite, le plus haut gratte-ciel au monde devrait enfin voir le jour

A l’arrêt depuis cinq ans, la construction démarrée il y a plus de dix ans de la plus haute tour du monde à Djeddah, en Arabie saoudite, va reprendre. Du haut de ses plus de 1 000 mètres, le building hors norme dépassera l’actuel plus grand gratte-ciel au monde, le Burj Khalifa à Dubaï.