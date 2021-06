[L'industrie c’est fou] En Angleterre, le projet de piscine la plus profonde au monde pour les besoins des astronautes

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Blue Abyss Le bassin servira notamment de centre d'entrainement aux acteurs du spatial et de l'éolien offshore.

N’espérez pas y effectuer un plongeon. Prévue pour être édifiée en Angleterre, dans les Cornouailles, la plus grande et la plus profonde piscine au monde servira de centre d’essai pour la robotique sous-marine et de lieu d'entraînement pour les astronautes. Le bassin contiendra 42 millions de litres, soit l’équivalent de 17 piscines olympiques ou de l’eau nécessaire à la préparation de 168 millions de tasses de thé - so british. Il sera dimensionné sur 40 mètres de longueur et 50 mètres de largeur, avec un puits de 16 mètres de large en son centre, permettant de descendre à 50 mètres de profondeur, dans un bâtiment doté d’un toit coulissant et doté d’une grue de 30 tonnes.

L’entreprise qui exploite le projet, Blue Abyss, prévoit d’occuper un site de plus de 40 000 mètres carrés et de créer 160 emplois, pour une ouverture d’ici à la fin 2023 si les autorisations sont délivrées. “Blue Abyss a le potentiel de devenir un projet emblématique pour les Cornouailles et une véritable infrastructure de classe mondiale. Il s'inscrit parfaitement dans notre stratégie industrielle locale visant à créer des emplois de qualité dans des secteurs en croissance comme les énergies renouvelables offshore et l'espace, et constituerait un stimulant pour l'éducation et la recherche pour l'ensemble du Royaume-Uni”, se réjouit Mark Duddridge, président du pôle de partenariat pour les entreprises locales de Cornouailles et des îles Scilly.

Plus de 174 millions d’euros d’investissement

Un centre de formation pour les astronautes, un centre dédié à la performance humaine, des chambres hypobares et hyperbares, la salle de microgravité, des salles de classe, des ateliers, un service de restauration et des hébergements sont aussi prévus. L’architecte britannique Robin Partington sera chargé du projet, dont la construction est estimée à 18 mois.

L’emplacement a été sélectionné pour la présence d’entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables offshore et des infrastructures portuaires qualifiées de performantes. Blue Abyss requiert 150 millions de livres sterling (plus de 174 millions d’euros) d’investissement. Une première présentation du projet avait eu lieu en 2017, pour une ouverture alors annoncée en 2019.

Pour les amateurs de plongée, le simulateur le plus profond au monde, Deepspot, doté d’une eau claire et chaude (de 32 à 34 degrés), d’une épave de bateau et de grottes reconstituées dans un bassin de 45 mètres de profondeur, 8 000 mètres cubes d’eau, a ouvert en Pologne en décembre 2020.