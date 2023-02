[L’industrie c’est fou] Du bourbon vieilli dans l’espace, nouvelle idée planante

Après le whisky vieilli en mer (testé en 2022 par le français Benjamin Kuentz), voici le whisky vieilli dans l’espace. Il ne s’agit pas d’une énième prouesse de Thomas Pesquet, mais d’une initiative de la Mystic Farm Distillery, une distillerie établie depuis dix ans à Durham, en Caroline du Nord (Etats-Unis). Après un vieillissement de trois ans sur Terre (on ne peut pas changer la réglementation), un finish d’un an devrait être effectué, à une date à déterminer, au-dessus de nos têtes.

Mystic Galactic sera «le premier produit commercial fabriqué dans l'espace et le premier bourbon vieilli dans l'espace», s'enorgueillit la distillerie. Ce whisky à base de blé devrait donc s’envoler à concurrence de cinq barriques, représentant 1000 bouteilles de 75cl - le même whisky devrait bénéficier d’une année supplémentaire de vieillissement traditionnel, afin de pouvoir les comparer, à raison de 500 bouteilles. Il sera aussi possible, pour les clients, de se procurer un morceau du fût ayant contenu leur whisky, ainsi que de découvrir le produit dans un élégant coffret. La part des anges, soit la partie du liquide qui s’évapore naturellement, est estimée à 7%.

Un coût prohibitif pour les consommateurs

La tonnellerie WV Great barrel company, qui utilise du chêne blanc des Appalaches, fournira les fûts. «La physique d'un baril en orbite et à la rentrée présente des questions intéressantes de thermodynamique, de mécanique des fluides, de mécanique orbitale et pratiquement tous les aspects de l'ingénierie aérospatiale», s’enthousiasment les dirigeants de Mystic Farm Distillery, qui indiquent seulement avoir contacté des banques et des sociétés spécialisées, dont SpaceX, pour concrétiser leur projet. L’Université d'Etat de Caroline du Nord apportera ses compétences en génie électrique et électronique, et devrait accueillir le centre de contrôle de la mission.

Si le projet semble un peu fou, la tarification l’est aussi : comptez environ l’équivalent de 69 000 euros pour votre bouteille, ainsi qu’un déplacement dans les locaux de la distillerie pour valider votre non-fungible token (NFT), le moyen de protection des transactions retenu. «Le coût élevé de la sécurisation de ce bourbon et la nature irremplaçable du spiritueux signifient que de mauvais acteurs pourraient tenter d'exploiter toute faiblesse de sécurité lors du transfert du whisky», justifie Mystic Farm Distillery.

Après avoir fourni une fiole de whisky aux équipes de la Station spatiale internationale en 2011, la distillerie écossaise Ardbeg avait, elle, indiqué quatre ans plus tard que son produit présentait des notes «sensiblement différentes», permettant d’entrevoir des «profils de saveur sans précédent.» Au vu du coût financier et environnemental, il ne fait guère de doute que la modération sera de mise sur ce type d’opérations.