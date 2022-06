[L'industrie c'est fou] Dopé à l'IA, ce navire de recherche sillonnera l'Atlantique sans équipage

La robotisation massive de l'industrie ne concerne pas uniquement les usines et les ouvriers, mais également les flots et les scientifiques. La société britannique M Subs prévoit de fabriquer le tout premier navire de recherche 100% autonome, sans aucun équipage. Commandé par le laboratoire de biologie marine de Plymouth (Royaume-Uni), ce monocoque baptisé Oceanus mesurera 24 mètres de long pour 3,5 mètres de large. Il embarquera deux moteurs, l'un thermique et l'autre électrique, alimenté par des panneaux solaires intégrés au pont.

Ces derniers serviront également à faire fonctionner les nombreux composants électroniques du bateau, parmi lesquels des feux de circulation, des caméras, un sondeur multi-faisceaux ou encore un système capable de déterminer la profondeur avec précision. Au cours de son premier voyage, qui reliera le Royaume-Uni aux îles Malouines, au large des côtes argentines, l'Oceanus transmettra les données issues de ses différents capteurs en temps réel au centre de commande situé sur le laboratoire de Plymouth, grâce à un module 4G/5G. Celles-ci porteront notamment sur le réchauffement climatique, la biodiversité, l'industrie de la pêche et la biogéochimie.

Surveillance de l'environnement océanique

« L'Oceanus exploitera les technologies d'intelligence artificielle les plus avancées, ce qui permettra de repousser les frontières des sciences marines et de créer de nouvelles opportunités dans la façon dont nous surveillons l'environnement océanique, s'enthousiasme Icarus Allen, directeur général du laboratoire de biologie marine de Plymouth, dans un communiqué. C'est une aventure extrêmement excitante, qui s'inscrit dans la course à la neutralité carbone. »

La date de lancement n'a en revanche pas été précisée, mais les scientifiques sont confiants quant à la concrétisation de ce projet. Les ingénieurs de M Subs ne sont pas des marins d'eau douce : ils ont déjà mis au point un navire complètement autonome, avec le soutien d'IBM. Après 40 jours de voyage, le Mayflower Autonomous Ship a justement achevé sa traversée de l'Atlantique début juin. L'Oceanus y fait d'ailleurs directement référence, puisqu'il doit son nom au seul enfant né à bord du célèbre vaisseau sur lequel naviguèrent les premiers colons américains, en 1620.