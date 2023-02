[L'industrie c'est fou] Deux ingénieurs de Boeing ont battu le record du monde de lancer d’avion en papier

Boeing vient de battre un record pour le moins insolite. Deux de ses ingénieurs, qui n’ont visiblement rien perdu de leur âme d'enfant, ont été certifiés par le Guinness World Records pour avoir réalisé vendredi 2 décembre 2022 dans l’Indiana (Etats-Unis) le plus long vol effectué par un avion en papier. Le petit aéronef a parcouru 88 mètres, soit 11 mètres de plus que le précédent record, décroché par un trio originaire de Malaisie et de Corée du Sud en avril 2022. «C'est 4,2 à 4,6 mètres de plus que le lancer le plus lointain que nous ayons jamais fait. Il a fallu beaucoup de planification et d'habileté», a expliqué Garrett Jensen dans une publication du constructeur américain.

