[L'industrie c'est fou] Des vêtements fabriqués à partir de crevettes et de champignons

La robe Coperni vaporisée en direct sur le corps du mannequin Bella Hadid vendredi 30 septembre n'est pas la seule innovation à avoir marqué les esprits au cours des semaines de la mode (plus connues sous le nom de Fashion week) de la saison. Quelques semaines plus tôt, le créateur vietnamo-américain Peter Do s'est lui aussi distingué, en exposant sa vision de la mode (plus) durable. Sa collection printemps/été 2023, présentée lors d'un défilé organisé à New York, comprend plusieurs vêtements biodégradables.

Les deux ensembles conçus par le designer, l'un couleur camel et l'autre complètement noir, sont chacun composés d'un pantalon large et brillant et d'un débardeur à col rond. Bien que leur aspect et leur texture soient similaires à ceux d'un cuir traditionnel, ces pièces de luxe ne comportent pas de trace de matériaux d'origine animale. Elles ont été fabriquées avec des carapaces de crevettes et des déchets de champignons, récupérés au Vietnam et transformés en simili cuir par la start-up américaine TômTex.

Imitation daim

Fondée en 2020, l'entreprise exploite le potentiel de la chitine, un biopolymère résistant et souple. Ses dérivés, les chitosanes, passionnent les scientifiques et trouvent déjà des applications dans des secteurs variés, de la pharmacie aux cosmétiques, en passant par le traitement de l’eau et l’agroalimentaire. Grâce à cette molécule, des chercheurs américains ont d'ailleurs récemment réussi à mettre au point une batterie zinc-ion plus écologique et plus sûre que les batteries habituelles.

«Nous avons fait des progrès significatifs au cours de l'année, en améliorant le comportement mécanique, les propriétés esthétiques et la qualité du matériau», explique la PDG de TômTex au site Dezeen. Les ajustements de la formule se sont notamment traduits par une meilleure résistance et une texture plus soyeuse. Désormais, la start-up est en mesure de confectionner des vêtements aux caractéristiques proches de celles du daim (ou suède). Une bonne nouvelle pour Bambi...