[L'industrie c'est fou] Des vestes parfumées fabriquées avec des balles de riz

Par souci de cohérence entre le contenu de leur assiette et de leur garde-robe, de nombreux végétaliens tentent de faire une croix sur les vêtements et accessoires en cuir. Mais contrairement à ce que certains peuvent penser, le bilan carbone des alternatives aux peaux d'animaux est parfois peu reluisant, car une bonne partie d'entre elles privilégient encore des produits pétrosourcés. Heureusement, la mode s'intéresse de plus en plus aux matières 100% végétales, comme le montre le récent partenariat entre Alexander McQueen et Natural Fiber Welding.

Complètement biodégradable

Via sa filiale MCQ, la marque de luxe britannique a sollicité le savoir-faire de la start-up américaine afin de concevoir une série de dix vestes uniques. Leur originalité provient d'abord de leur processus fabrication : Natural Fiber Welding garantit que le matériau qu'elle a développé il y a quelques années, baptisé Mirum, est entièrement biosourcé. Celui-ci contient notamment du latex d'hévéa, mélangé avec différents ingrédients naturels tels que le liège, les spathes de maïs ou les coques de noix de coco.

Pour cette collaboration, la start-up a opté pour des balles de riz (les enveloppes qui protègent le grain), auxquelles elle a conféré un éclat brillant en ajoutant de l'argile. Selon ses estimations, l'élaboration de ce simili cuir végétal émet 40 fois moins de carbone que celle du cuir, et 17 fois moins que celle d'un équivalent synthétique. Par ailleurs, lorsque le client souhaite se débarrasser de son vêtement, le matériau peut être broyé et recyclé ou simplement enterré. Complètement biodégradable et sans produits chimiques, il ne représentera aucun danger pour son environnement.

Partenaire de BMW

Outre leurs vertus écologiques, ces vestes se démarquent également par leur capacité à chatouiller nos narines. En effet, grâce à l'incorporation de plusieurs huiles essentielles, elles dégagent un parfum terreux censé persister dans les tissus pendant un an environ. Enfin, chacune d'entre elles a été peinte à la main par l'artiste new-yorkais Kevin Emerson, qui a choisi de dessiner des motifs enfantins afin de rendre hommage à la nature et au jardinage.

Alexander McQueen n'est pas le seul à avoir été séduit par les promesses de Mirum. D'autres entreprises de renom s'y intéressent de près. La marque de baskets durables Allbirds, Ralph Lauren et même le constructeur BMW sont montés au capital de Natural Fiber Welding en investissant plusieurs millions de dollars. La start-up devra cependant faire face à une concurrence de plus en plus rude, car le secteur des matériaux écologiques destinés à l'industrie textile connaît une phase de croissance exponentielle.